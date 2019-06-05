В Махачкале горит онкологический центр
В Дагестане горит столичный онкоцентр. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МЧС, вечером 5 мая к дежурным поступил сигнал о ЧП в в Махачкале по улице Акушинского, 24, где располагается объект здравоохранения. Уточняется, что возгорание произошло на крыше в отделении радиологии.
- По предварительной информации, пострадавших нет, - добавили спасатели. - В 16:37 произошла локализация пожара. Площадь горения составила 800 квадратов.
К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 9 единиц техники.
Горит онкоцентр в Дагестане.
ИСТОЧНИК KP.RU
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