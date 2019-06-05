2019-06-05T19:07:17+03:00
Происшествия

В Махачкале горит онкологический центр

Вспыхнула крыша в отделении радиологии [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Кадры с места ЧПКадры с места ЧПФото: СОЦСЕТИ
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В Дагестане горит столичный онкоцентр. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МЧС, вечером 5 мая к дежурным поступил сигнал о ЧП в в Махачкале по улице Акушинского, 24, где располагается объект здравоохранения. Уточняется, что возгорание произошло на крыше в отделении радиологии.

- По предварительной информации, пострадавших нет, - добавили спасатели. - В 16:37 произошла локализация пожара. Площадь горения составила 800 квадратов.

К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 9 единиц техники.

Горит онкоцентр в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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