«Она посмела не поверить мне на слово!»: Игроман забил подполковника ФСИН за Hyundai

В Кабардино-Балкарии оскорблённый 23-летний джигит забил насмерть подполковника ФСИН Ларису Бесланееву, которая «осмелилась не поверить его честному слову». Спонтанное, по заверениям подозреваемого, преступление, произошло во время продажи джипа Hyundai ix35.

— Сначала всё выглядело как обычная сделка. По показаниям самого убийцы, он подыскивал себе автомобиль на различных сайтах. Наткнулся на машину, которую продавала потерпевшая. И, как он утверждает, совершенно серьёзно решил её купить, — рассказал «КП - Северный Кавказ» старший помощник руководителя следственного управления по связям со СМИ Мурат Багов.

После этого молодой парень созвонился с подполковником ФСИН Ларисой Бесланеевой, назначил встречу. 2 июня в Нальчике жертва встретилась с предполагаемым убийцей, мужчина попросился за руль и стал кататься по городу, пытаясь оценить качества машины.

— Это «паркетник», поэтому подозреваемый захотел опробовать его в районе Вольный Аул, там каменистая, гравийная дорога вверх, как раз для проверки, — рассказал собеседник «КП». — И буквально в 300 метрах от собственного дома он сообщил, что готов приобрести авто в рассрочку. Пообещал дать расписку, по которой он будет платить определённую сумму в течение нескольких месяцев.

Однако женщина наотрез отказалась от подобной сделки. И это буквально взбесило парня. За сомнения в собственной платёжеспособности он стал угрожать подполковнику ФСИН расправой. Женщина не испугалась. И, как оказалось, напрасно.

— Он начал избивать её руками и ногами, в ярости. Однако причины такого исступления трудно понять. Он написал чистосердечное, в котором и рассказал о глубоком оскорблении из-за того, что «женщина посмела не поверить ему на слово». Но трудно поверить, что нормальный человек может убить за такое. Поэтому следователь отправил его на психолого-психиатрическую экспертизу. Кроме того, есть вторая версия, по которой его действия связаны с игроманией и попыткой добыть деньги на ставки. Говорить определённо до получения заключения от медиков мы не можем, — резюмировал Мурат Багов.

Другим доводом в пользу безумия молодого джигита стал тот факт, что, когда на место преступления приехали полицейские, Мурат Будаев стоял неподалёку и с любопытством наблюдал за их работой с трупом убитой им Бесланеевой.

Hyundai, к слову, полицейские тоже нашли. Его преступник также не стал слишком прятать, отогнав совсем недалеко от места преступления, к местному скверу. После чего преспокойно отправился домой.

— Расследования уголовного дела по статье «убийство» продолжается, — резюмировали с следственном управлении.