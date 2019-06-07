2019-06-07T23:25:53+03:00
Общество

"Чеченский Халк" разогнал свой "Мерседес" до сотни за 4 секунды

Асхаб Тамаев продолжает испытывать недавно купленный за 6 млн. кроссовер [видео]
Виталий КЛИМОВ
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Тамаев подарил себе "Мерс" за совершеннолетие. Такая машина стоит около 6 млн рублей.Тамаев подарил себе "Мерс" за совершеннолетие. Такая машина стоит около 6 млн рублей.
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Житель Чечни Асхаб Тамаев, популярный Instagram-блогер, известный по прозвищу "Чеченский Халк", на страницу которого подписаны 2 миллиона человек, показал своим поклонникам, на что способен его новый автомобиль. Месяц назад на свое 18-летие Халк подарил себе один из лучших кроссоверов - "Mercedes AMG GLE 63S". С тех пор его Instagram полон фотографий и видео, на котором "Чеченский халк" то моет машину, то едет на ней по дорогам Чечни.

В одном из последних роликов Тамаев показал, как быстро может его автомобиль набирать скорость в 100 километров в час. Оказалось, всего за 4 секунды. Однако Тамаев теперь хочет испытать свой "Мерс" в сравнении с "БМВ", о покупке которого он задумался. Кстати, такой, как у "Чеченского халка", "Мерс" обойдется примерно в 5-6 миллионов рублей, в зависимости от начинки и комплектации. Машина действительно способна разогнаться до сотни за 4 секунды, так как под капотом у нее 585 лошадиных сил.

"Чеченский Халк" и его друзья хулиганят на спортивном "Мерседесе".

"Чеченский халк" разогнался на своем "Мерседесе" до 100 км/ч за 4 секунды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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