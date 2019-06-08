Самые красивые девушки Студенческой весны 2019

Завершился финал Международного конкурса красоты и таланта «Королева студенчества-2019». Студентки из России, Белоруссии, Армении, Грузии, Индии, Бразилии, ЮАР, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Монголии, Турции и Азербайджана готовились к этому дню, чтобы представить свою страну.

Платье для показа шили не один месяц.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В качестве подарка Вице-мисс студенчество России 2015 года Анастасия Войкова специально для гостей и участниц конкурса исполнила песню на китайском языке, также в перерывах между конкурсами своими номерами радовали коллективы со всей России.

Участница дефиле в национальных костюмах.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Конкурс проходил в несколько этапов: дефиле в национальных костюмах, представление участниц, творческий этап, дефиле в вечерних платьях.

Участница в образе Снежной королевы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Королевой студенчества-2019 была признана Жамиля Ишенбаева (Кыргызстан), титул «Вице-Королева студенчества-2019» получили Ксения Назарова (Россия), Диана Галстян (Армения), Татьяна Щербач (Беларусь).

Национальный танец был частью конкурса.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Конкурс дефиле был еще и соревнованием портних: у кого платье шикарнее.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Конкурс «Королева Студенчества» проходил в 28 раз. Дважды титул королевы завоевывали жительницы Ставрополья. В 2009 году корону взяла Татьяна Лебедева, в 2018 – Анастасия Кобцева.

Что ни платье - то шедевр швейного искусства.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Участница из Казахстана.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Участница из Туркменистана.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выход каждой девушки зрители встречали бурными аплодисментами.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вот так конкурсантки призывали публику активнее их поддерживатьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стройность, красота, умение себя держать на сцене: участницы много репетировали, прежде чем выступить на сцене в Ставрополе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Участница с Комороских Островов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН