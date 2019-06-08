2019-06-09T00:03:40+03:00
Общество

Самые красивые девушки Студенческой весны 2019

"Комсомолка" публикует фото участниц конкурса "Королева студенчества"
Виталий КЛИМОВ
Поделиться:
Участницы вышли на дефиле в национальных костюмах.Участницы вышли на дефиле в национальных костюмах.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Завершился финал Международного конкурса красоты и таланта «Королева студенчества-2019». Студентки из России, Белоруссии, Армении, Грузии, Индии, Бразилии, ЮАР, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Монголии, Турции и Азербайджана готовились к этому дню, чтобы представить свою страну.

Платье для показа шили не один месяц. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Платье для показа шили не один месяц.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В качестве подарка Вице-мисс студенчество России 2015 года Анастасия Войкова специально для гостей и участниц конкурса исполнила песню на китайском языке, также в перерывах между конкурсами своими номерами радовали коллективы со всей России.

Участница дефиле в национальных костюмах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Участница дефиле в национальных костюмах.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Конкурс проходил в несколько этапов: дефиле в национальных костюмах, представление участниц, творческий этап, дефиле в вечерних платьях.

Участница в образе Снежной королевы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Участница в образе Снежной королевы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Королевой студенчества-2019 была признана Жамиля Ишенбаева (Кыргызстан), титул «Вице-Королева студенчества-2019» получили Ксения Назарова (Россия), Диана Галстян (Армения), Татьяна Щербач (Беларусь).

Национальный танец был частью конкурса. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Национальный танец был частью конкурса.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Конкурс дефиле был еще и соревнованием портних: у кого платье шикарнее. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Конкурс дефиле был еще и соревнованием портних: у кого платье шикарнее.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Конкурс «Королева Студенчества» проходил в 28 раз. Дважды титул королевы завоевывали жительницы Ставрополья. В 2009 году корону взяла Татьяна Лебедева, в 2018 – Анастасия Кобцева.

Что ни платье - то шедевр швейного искусства. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Что ни платье - то шедевр швейного искусства.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Участница из Казахстана. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Участница из Казахстана.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Участница из Туркменистана. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Участница из Туркменистана.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выход каждой девушки зрители встречали бурными аплодисментами. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Выход каждой девушки зрители встречали бурными аплодисментами.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вот так конкурсантки призывали публику активнее их поддерживать Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вот так конкурсантки призывали публику активнее их поддерживатьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стройность, красота, умение себя держать на сцене: участницы много репетировали, прежде чем выступить на сцене в Ставрополе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стройность, красота, умение себя держать на сцене: участницы много репетировали, прежде чем выступить на сцене в Ставрополе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Участница с Комороских Островов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Участница с Комороских Островов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Королевой студенчества-2019 была признана Жамиля Ишенбаева (Кыргызстан) Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Королевой студенчества-2019 была признана Жамиля Ишенбаева (Кыргызстан)Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Мягкий вождь: в Новосибирске детям предложили слепить Сталина из пластилина и пострелять по американцам
В городе прошел праздник, посвященный генералиссимусу. Коммунисты позвали школьников на площадку «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство» и провели специфические конкурсы
Новости 24
Два человека погибли в ДТП в Ингушетии
Ставропольцев предупредили о граде и шквальном ветре
Нурмагомедов прокомментировал свою зарплату в UFC
В Карачаево-Черкесии рейсовый автобус врезался в каток
В Дагестане в пропасть упал автомобиль с пятью людьми
В Дагестане взрыв газа разрушил дом с детьми
В Дагестане все руководство Комитета лесного хозяйства отправили за решетку
Вячеслав Битаров: Инвестор перестал бояться вкладывать деньги в наш регион
В Ставрополе выступят всемирно известные диджеи David Vendetta и Willi William
Молодую красавицу отравили мышьяком в КБР
Экс-министра Ставрополья Андрея Мургу объявили в международный розыск
Майора ФСБ признали виновным в пьяном убийстве таксиста в КБР
В Дагестане среди школьных учителей нашли наркоманов и уголовников
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Дагестане
«ЕвроХим» вложит 2,5 миллиарда долларов в новые производства
Смеющийся Кадыров-музыкант попал на видео
В Москве поймали наркоманку со Ставрополья, скрывавшуюся от полицейских 17 лет