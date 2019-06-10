6-летний силач из Ингушетии установил 2 мировых рекорда по отжиманиям от пола

В Ингушетии 6-летний Ибрагим Льянов официально перебил мировой рекорд по отжиманиям от пола в 4105 повторений, установленный ранее 5-летним "чеченским Шварценеггером".

Зарегистрировал победу маленького силача главный эксперт Книги рекордов России категории "Фитнес" Андрей Лобков прямо на 100-метровой башне Согласия в Магасе. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в республиканском минспорта, мальчик умудрился не просто обогнать юного Рахима Куриева из Чечни, но вписать сразу два невиданных нигде ранее результата.

- За два часа Ибрагим сделал 3720 повторений, а потом за один подход отжался еще 4445 раз. Тем самым, были установлены сразу два мировых рекорда, - отметила собеседница в Министерстве спорта Ингушетии.

Мальчик занимается борьбой, и как мы уже писали, прославился на всю республику, а затем страну случайно. В середине мая этого года местный спортклуб "Чингиз" запустил эстафету в соцсети: кто из детей отожмется больше всего раз. Среди десятков роликов мелькнуло видео с 6-летним Ибрагимом Льяновым - борцом из села Новый Редант, отжавшимся под контролем отца несколько тысяч раз и пообещавшим проделать аж 8 тысяч повторений, если потребуется.

Этот ролик прислал отец Ибрагима, когда в спортивной клубе запустили конкурс.

Парнишку позвали в Магас, потому что поверить в такое на слово невозможно. В итоге на 5555 разе скептицизм директора спортклуба Джабраила Барахоева как рукой сняло, мальца попросили остановиться и стали с того дня готовить к установлению рекорда официально.

- Отжиматься его научил отец, под чьим контролем с младшим и старшим братьями он проделывает по 4 тысяч повторений каждый день. Никаких особых методик. Обычные сельские пацаны. За здоровьем Ибрагима следят врачи из нашей клиники, - рассказал тогда "КП-Северный Кавказ" глава "Чингиза" Джабраил Барахоев.

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