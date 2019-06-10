Чеченского правозащитника Титиева освободили из колонии

В Чечне суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении известного чеченского правозащитника Оюба Титиева.

Рассмотрение ходатайства об УДО Титиева, осужденного главы чеченского отделения "Мемориала", проходило в колонии-поселении в Аргуне. С учетом времени, проведенного в СИЗО, Титиев отбыл примерно треть срока.

Суд учел, что правозащитник не совершал никаких дисциплинарных проступков за все время содержания под стражей, строго соблюдает правила колонии, трудится на благоустройстве территории, участвует в воспитательных мероприятиях, много занимается спортом, читает книги, соблюдает все каноны исламской религии. Также судьи обратили внимание, что у Титиева есть на свободе родственники и имеется постоянное место работы.

Ранее суд в Чечне приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения за хранение крупной партии наркотиков. Правозащитник вину свою не признал, говорит, что наркотики ему подбросили.

Оюб Титиев много раз подавал следователям заявления с требованием наказать полицейских, которые, по его словам, подкинули ему в автомобиль марихуану, но всегда получал отказ.

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