В Чечне массовая драка школьников перед ЕГЭ попала на видео

В Чечне ученики двух школ подрались перед сдачей Единого государственного экзамена. Момент потасовки попал на видео, распространившееся в социальных сетях.

По словам очевидцев, потасовка произошла около школы №54. Молодые люди и девушки пришли при параде на сдачу экзаменов. Однако, пока одиннадцатиклассники сидели перед школой и ждали пока их впустят, произошла ссора. Ученики 11 и 65 школы стали выяснять отношения из-за мелочного повода. Но когда один парень бросился на другого, остальные бросились на помощь и началась куча-мала.

Через несколько секунд, за кадром стали раздаваться женские крики и выстрелы. По информации источника «КП» в правоохранительных органах, потасовку попытались остановить полицейские, однако их тоже втянули в драку. В итоге один из сотрудников ударил школьника. Информации о пострадавших нет.

— После драки начали служебную проверку против самих полицейских, — рассказал собеседник «КП».