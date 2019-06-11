В Махачкале на нефтяном танкере произошел взрыв: трое погибших

Взрыв произошел на нефтяном танкере "В Ф Танкер 16" в Махачкалинском морском порту, есть пострадавшие.

ЧП, по предварительным данным, случилось около 4 часов утра 11 июня. Сильный хлопок газовоздушной нефти произошел в машинном отделении во время cтандартной перекачки нефтепродуктов с судна в порт. На ликвидацию пожара брошены несколько бригад сотрудников экстренных служб.

На данный момент известно, что при взрыве погибли три человека. Есть также пострадавшие, которые с ожогами доставлены в Республиканскую клиническую больницу. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, у него 95% ожога тела. Ему оказывают помощь медики. Также есть информация о двух пропавших без вести при взрывах.

По предварительным данным, танкер "В Ф Танкер 16" принадлежит "Волжскому пароходству". По факту ЧП ведется доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте взрыва работают следователи.

Махачкалинский порт является крупнейшим среди российских портовых терминалов на Каспии. По данным Ассоциации морских торговых портов России, на дагестанский порт приходится около 60 % от общего объема перевоза всех грузов на Каспийском море. Это единственный незамерзающий порт России на Каспии, который занимается перевозкой и переработкой генеральных, минерально-строительных и наливных грузов.