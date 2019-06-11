2019-06-11T10:23:21+03:00
Происшествия

СК начал проверку после массовой драки школьников и полиции с автоматами в Чечне

Школьники в белых рубашках схватились с сотрудниками МВД после экзаменов [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Следственный комитет проверит растиражированное в интернете видео с дракой школьников после сдачи государственных экзаменов (ОГЭ) в Старопромысловском районе Грозного. Официально известно, что потасовка неизвестных произошла на территории школы. Однако источники «КП - Северный Кавказ» сообщили, что в ней принимали участие сотрудники полиции.

— Следственным управлением СК РФ по Чеченской Республике организована доследственная проверка по распространенному в СМИ видеоролику с дракой учащихся старших классов и стрельбой из автоматического оружия неустановленными лицами на территории, прилегающей к одной из школ в Старопромысловском районе города Грозного. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Массовая драка чеченцев перед сдачей ЕГЭ.

По данным «КП», инцидент произошёл на территории 54 школы. Сюда привели девятиклассников 11 и 65 школ. После сдачи экзаменов произошёл конфликт. Согласно первой версии, повздорили два молодых человека из разных школ. Их бросились защищать товарищи. В итоге в драку пришлось вмешаться полиции. При чём правоохранители стреляли в воздух и сильно ударили одного из учеников.

Другой источник утверждает, что спор изначально произошёл между девятиклассником и полицейским, сделавшим ему замечание. Молодой человек попытался пронести шпаргалку, но его остановили стражи порядка, не допустив до сдачи ОГЭ. Сначала парень стал умолять правоохранителя пропустить его на экзамен, ведь пересдача возможна лишь через год. Потом спор на повышенных тонах дошёл до драки. Чтобы остановить потасовку, полицейские стали стрелять в воздух из автоматов.

В пресс-службе МВД никак не комментируют произошедшее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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