"Ни пяди земли не отдадим": Чечня и Дагестан поспорили из-за дорожных указателей на границе

В ночь на 11 июня на въезде в Кизляр местные жители демонитровали недавно установленную там табличку с надписью «Чеченская Республика. Шелковской район». Из-за петляющей границы территория в окрестностях Кизляра действительно относится то к Чечне, то к Дагестану, однако где именно она пролегает, раньше никто особо не задумывался. В Чечне, которая вместе с Дагестаном находится в процессе документального определения и закрепления административных границ, решили, что таблички внесут ясность. Однако некоторых жителей Кизляра их установка возмутила. Демонтаж в свою очередь вызвал реакцию чеченской власти. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что «ни пяди земли не отдаст».

- Знаки установят обратно. Потому что они стоят там, где и должны. Житель Чеченской Республики не имеет права самовольничать и убирать знаки на территории Дагестана. Точно так же знак, стоящий на территории Чеченской Республики, никто не имеет права убирать из Дагестана. Как убрали, так и поставят, - пообещал Даудов в обращении на Youtube.

На следующий день спикер парламента был уже на месте установки знаков и вместе с руководителем администрации главы и правительства Дагестана Владимиром Ивановым, а также главой Кизлярского района Александром Погореловым вел переговоры. Даудов указал Погорелову на то, что знаки стоят правильно и что демонтировать их не имели права, а надо было «провести сход» и объяснить все молодежи. Даудов заявил, что в бардаке с землей виновата администрация Кизляра, «незаконно присвоившая лесной фонд Чеченской республики и города Кизляр».

Следующую встречу Даудов провел уже с толпой жителей Кизляра, требовавшей убрать обозначения Чеченской Республики. Спикер чеченского парламента попытался убедить людей, что знаки стоят на исконно чеченской земле и заявил, что "готов поклясться в этом на Коране", а скептиков Даудов призвал «учить историю».

Сейчас на месте событий находится множество силовиков — представителей Росгвардии с чеченской и дагестанской стороны. Чеченские силовики вытянулись в оцепление, препятствующее проходу к восстановленным табличкам с надписью «Чеченская республика». Ожидается, что в Кизляре сегодня пройдет несколько совещаний по урегулированию вопроса. В город уже приехал глава МВД Дагестана.

Напомним, вопрос границы между Чечней и Дагестаном начал согласовываться с января 2019 года. Комиссии по установлению границы с обеих сторон изучают архивные и картографические документы и на этом основании составляют кадастровую карту границы.

Член дагестанской общественной комиссии по установлению границы между Чечней и Дагестаном, председатель дагестанского географического общества Зураб Гаджиев на своей странице в Facebook заявил, что знак поставлен на чеченском отрезке трассы.

- Однако по федеральном законодательству, знаки устанавливает тот, кто обслуживает этот участок трассы. Этот участок шириной всего 50 метров всю жизнь обслуживался дагестанскими ведомствами и службами, - пишет Гаджиев. - На нем дагестанский асфальт, уложенный и укатанный дагестанскими рабочими. Чеченская сторона никогда здесь ничего не делала, знаков не стояло и межевания не проводилось, а народ даже не знал, что так бывает и какой-то кусок полотна может находиться в другой республике. Люди утром проснулись, увидели это, не поверив глазам. И в итоге, несмотря на все мои увещевания и предостережения, люди пошли и сделали то, что сделали.

Глава Дагестана Владимир Васильев так прокомментировал спорную ситуацию.

- У нас есть двусторонняя структура, но пока мы решили приостановить процесс установления границы. Если посмотреть формально, то договоренность не нарушена: чеченская сторона установила лишь дорожные знаки на своей территории. Но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому факту, что часть нашего населения восприняла это иначе – как наступление на наши территориальные интересы. Этого нет и не будет! Я еще раз заявляю: пока я здесь работаю, ни один метр территории Дагестана не будет кому бы то ни было передан в одностороннем порядке. Ну а в многостороннем порядке – это когда наступит время, будем советоваться, определяться, проводить сходы, - цитирует Васильева РИА "Дагестан".