Глава Дагестана: «Пока я здесь работаю, ни один метр земли не будет никому передан»

В Дагестане на совещании с руководством органов власти республики глава региона Владимир Васильев прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Кизляре. Напомним, в ночь на 11 июня там, на въезде в город, демонтировали недавно установленные таблички с надписью «Чеченская Республика. Шелковской район». Васильев подчеркнул, что территория, на которой поставили три знака, не является предметом спора между республиками, а представители Дагестана и Чечни по теме границы контактируют постоянно.

- У нас есть общее понимание, - отметил Васильев и добавил, что между республиками существует двусторонняя комиссия по согласованию границ. Однако пока ее работа приостановлена.

- С формальной точки зрения договоренностей никто не нарушал, и чеченская сторона установила лишь дорожные знаки на своей территории. Но в тоже время мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому, что часть нашего населения восприняла это иначе – как наступление на наши территориальные интересы. Этого нет и не будет! Я еще раз заявляю: пока я здесь работаю, ни один метр территории Дагестана не будет кому бы то ни было передан в одностороннем порядке. Ну а в многостороннем порядке – это когда наступит время, будем советоваться, определяться, проводить сходы, - цитирует Васильева пресс-служба администрации главы республики.

Глава Дагестана назвал ситуацию в Кизляре попыткой привлечь к себе внимание «спекуляцией на узких темах».

- Нам нужно работать на упреждение подобных историй, - сказал Васильев. - Мы будем уважать мнение всех, но строго соблюдать требования закона. Мы не позволим никому раскачивать ситуацию в своих интересах, которые трудно понять с точки зрения интересов многонационального, многоконфессионального Дагестана.

Васильев дважды акцентировал внимание на том, что с Чеченской республикой у Дагестана противоречий нет.

- Об этом правильно сказал Глава Чечни Рамзан Кадыров: наши предки столетиями жили вместе и все решали договариваясь, и не было проблем, - приводит слова Васильева пресс-служба администрации главы РД.

Руководитель республики заверил собравшихся, что люди готовы к диалогу.

- А все возникающие вопросы могут решаться, вплоть до применения референдумов, - уверен Васильев.

Глава республики считает, что есть часть населения, которая хочет “разогреть” ситуацию в своих узкокорыстных интересах.

- С этим мы будем работать и противостоять всеми методами. Мы будем это делать согласованно, учитывая свои интересы и наших соседей, да и в целом СКФО, - отметил Васильев.

По мнению главы региона, Дагестан все еще «очищается от старого наследия», но в этом заключается его потенциал.

- И мы его никому не отдадим – никаким авантюристам, которые разными способами пытаются добиваться своих целей, - заявил Васильев.

Напомним, Чечня и Дагестан договорились об установлении границы в январе, однако 16 апреля главы республиканских парламентов сообщили, что работу решено приостановить.