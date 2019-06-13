2019-06-13T15:54:01+03:00
Происшествия

Грабители с автоматами расстреляли троих ставропольцев

Преступники скрылись в неизвестном направлении
Андрей ЗОБОВ
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Грабители с автоматами и в масках напали на склад и расстреляли троихГрабители с автоматами и в масках напали на склад и расстреляли троихФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье полиция ищет двоих вооружённых преступников, ограбивших склад в Ессентуках и расстрелявших троих человек. Ориентировки разосланы по всему краю. Вероятнее всего, у обоих престуников есть автоматы.

Вооружённое нападение на склад магазина «Доступ» в поселке РККА города Ессентуки произошоло вечером 12 июня. Около 21:00 местные жители позвонили в полицию и сообщили, что слышали хлопки, похожие на выстрелы.

Приехавший на место наряд обнаружил лишь три тела. К счастью, два человека были ещё живы. У первого ранения лица, у второго — живота. Их успели доставить в реанимацию. Теперь за их жизнь борются врачи.

— Возбуждены уголовные дела по статьям «убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений», «покушение на убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений», «разбой» и «незаконный оборот оружия», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

По данным камер наблюдения, нападение на склад совершили двое. Неизвестные были хорошо вооружены. Их лица скрывали тряпичные маски. Также установлено, что преступники похитили деньги, находившиеся при потерпевших.

— На месте совершения преступления работает следственная группа, состоящая из следователей, следователей-криминалистов и полицейских. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы и установление лиц, совершивших преступление. Расследование уголовного дела продолжается, — резюмировали в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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