2019-06-17T07:49:30+03:00
Происшествия

Главу Дагестана экстренно госпитализировали в Москве

Владимир Васильев находится в больнице
Михаил ЮЖНЫЙ
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Главу Дагестана экстренно госпитализировали в МосквеГлаву Дагестана экстренно госпитализировали в Москве
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В Москве в ночь на 17 июня медики срочно госпитализировали действующего главу Дагестана 69-летнего Владимира Васильева. Об этой информации сообщила пресс-служба администрации правительства республики.

- У Владимира Васильева после обследования врачи диагностировали воспаление легких. Сейчас он проходит весь необходимый курс лечения в больнице, - уточнили в ведомстве. - На время отсутствия Владимира Васильева обязанности главы Дагестана временно будет исполнять председатель правительства республики Артем Здунов.

В октябре 2017 года Владимир Васильев стал временно исполняющим обязанности главы Дагестана вместо своего предшественника Рамазана Абдулатипова. Спустя 12 месяцев Народное собрание региона на внеочередной сессии избрало его главой республики на следующие пять лет.

Владимир Васильев имеет звание генерал-полковника МВД. Также он является Заслуженным юристом Российской Федерации. Васильев награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, орденом Мужества, орденом Почета, другими медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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