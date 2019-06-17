"До последнего обнимала сына": поиски пропавших в КЧР матери с 12-летним мальчиком завершены

Пропавших в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии 52-летнюю женщину с 12-летним сыном нашли мертвыми. Из Большого Ставропольского канала на поверхность подняли синие "Жигули", на которых Халимат Бюркаева с Ахматом Хасановичем отправились собирать черешню и пропали. На заднем сидении обнаружили и тела. Причем, как отмечают очевидцы, мать с сыном сидели рядом, и женщина до последнего обнимала сына.

"Сидели, обнявшись. Страшная смерть": нашли пропавших в КЧР мать с сыном.

- В ходе двухдневных поисков усилиями сотрудников МЧС, полицейских, неравнодушных людей, в Большом Ставропольском канале на выезде из Усть-Джегуты, обнаружена автомашина "ВАЗ-2106" с телами двух человек, пропавших 15 июня женщины 1967 года рождения и ее 12-летнего сына. На месте происшествия проводятся все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств и причины происшествия, - прокомментировали в ГУ МЧС республики.

Предположительно, управлял легковушкой подросток или женщина. Третьего человека в машине не было. Страшное известие поразило местных.

Душераздирающая историяФото: СОЦСЕТИ

- Какая страшная смерть, - отозвались жители республики в соцсетях. - Находиться под водой в машине живыми обнявшись на заднем сидении... Всё, чем женщина могла помочь ребенку - прижать к себе.

На берегу канала.Фото: СОЦСЕТИ

Вероятной причиной трагедии назвали съезд в канал из-за потери управления.

- Это сколько людей ещё погибнуть должно, чтобы отбойники там поставили? - возмущаются в сети.