2019-06-17T13:06:42+03:00
Происшествия

"До последнего обнимала сына": поиски пропавших в КЧР матери с 12-летним мальчиком завершены

Накануне стало известно, что они уехали собирать черешню и пропали [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Поиски велись два дняПоиски велись два дняФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Пропавших в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии 52-летнюю женщину с 12-летним сыном нашли мертвыми. Из Большого Ставропольского канала на поверхность подняли синие "Жигули", на которых Халимат Бюркаева с Ахматом Хасановичем отправились собирать черешню и пропали. На заднем сидении обнаружили и тела. Причем, как отмечают очевидцы, мать с сыном сидели рядом, и женщина до последнего обнимала сына.

"Сидели, обнявшись. Страшная смерть": нашли пропавших в КЧР мать с сыном.

- В ходе двухдневных поисков усилиями сотрудников МЧС, полицейских, неравнодушных людей, в Большом Ставропольском канале на выезде из Усть-Джегуты, обнаружена автомашина "ВАЗ-2106" с телами двух человек, пропавших 15 июня женщины 1967 года рождения и ее 12-летнего сына. На месте происшествия проводятся все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств и причины происшествия, - прокомментировали в ГУ МЧС республики.

Предположительно, управлял легковушкой подросток или женщина. Третьего человека в машине не было. Страшное известие поразило местных.

Душераздирающая история Фото: СОЦСЕТИ

Душераздирающая историяФото: СОЦСЕТИ

- Какая страшная смерть, - отозвались жители республики в соцсетях. - Находиться под водой в машине живыми обнявшись на заднем сидении... Всё, чем женщина могла помочь ребенку - прижать к себе.

На берегу канала. Фото: СОЦСЕТИ

На берегу канала.Фото: СОЦСЕТИ

Вероятной причиной трагедии назвали съезд в канал из-за потери управления.

- Это сколько людей ещё погибнуть должно, чтобы отбойники там поставили? - возмущаются в сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Границу между Дагестаном и Чечнёй решили пока не проводить
В Северной Осетии отреставрируют 15 объектов культурного наследия
Стал известен бюджет «Анжи» на следующий сезон
На Ставрополье потушили загоревшуюся на ходу "Семерку"
Кавказские пенсионеры реже других ищут себе работу
В Дагестане арестовали 80 тысяч литров коньяка
На Транскавказскую магистраль в Северной Осетии сошел сель
Танцующий свадебный кортеж перекрыл дорогу и попал на видео
В Ставропольском крае проходит 2-я волна сдачи ЕГЭ
Четырех сбытчиков наркотиков осудят в Ставрополе
После столкновения с легковушкой горит грузовик на Ставрополье
Назначен новый прокурор Республики Дагестан
Следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии с иномаркой и микроавтобусом на Ставрополье
В Ингушетии местного жителя убили около своего дома
За вымогательство арестовали замначальника отдела уголовного розыска и майора полиции Ставрополья
«Ушёл по грибы и пропал без вести»: Спасатели КБР обследуют ущелье в поисках человека