Оппозиционного чеченского блогера депортируют в Россию из Европы

Блогер чеченского происхождения Тумсо Абдурахманов сообщил, что пограничной службой Польши принято решение о его депортации. Соответствующий документ Абдурахманов выложил в своем telegram-канале с комментарием «тучи сгущаются!». Ранее Абдурахманов добивался от властей Польши политического убежища, но ему лично было отказано, хотя такое убежище предоставили его семье. После этого Тумсо подал апелляционную жалобу, однако и в ней суд Варшавы отказал, несмотря на наличие возражений у польского уполномоченного по правам человека.

В документе, выложенном Абдурахмановым, сообщается о том, что его требование о предоставлении международной охраны является недопустимым. Пограничный офицер обязывает Тумсо возвратиться в Россию, в противном случае он будет депортирован туда принудительно.

Абдурахманов уехал из Чечни в 2015 году после конфликта с местной властью. Полиция Грозного возбудила против него уголовное дело по обвинению в участии в боевых действиях на стороне террористов в Сирии. Он был объявлен в федеральный розыск. Абдурахманов скрывался сначала в Грузии, потом в Польше, где попал в депортационную тюрьму, но был выпущен из нее и подал документы на предоставление политического убежища. Однако ему было отказано с формулировкой «представляет угрозу национальной безопасности». Абдурахманов требовал у суда Польши рассекретить и предоставить ему документы, подтверждающие его опасность, однако этого сделано не было.

У видеоблога Абдурахманова на канале Youtube более 185 тысяч подписчиков. Практически каждый день он выкладывает новые записи, в которых высказывает свое мнение о происходящем в республике, а также свою полемику с чеченскими властями. В частности, почти 3 миллионов просмотров набрал разговор Абдурахманова по телефону со спикером парламента Чеченской Республики Магомедом Даудовым. В середине марта из-за высказываний блогера о личности первого президента Чечни Ахмата Кадырова Тумсо Абдурахманову, по сообщениям ряда СМИ, объявили кровную месть. Блогер считает, что после возвращения в Россию существует реальная опасность для его жизни.