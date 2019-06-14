2019-06-14T11:49:26+03:00
Происшествия

В Дагестане задержали редактора газеты «Черновик»

Его обвиняют в финансировании международного терроризма — группировки ИГ*
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Абдулмумин ГаджиевАбдулмумин ГаджиевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Утром в пятницу спецназ и специалисты Следственного комитета нагрянули к редактору отдела религии дагестанского отдела еженедельника «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву.

Журналиста, много лет работавшего в религиозной сфере, подозревают в связях с исламскими фундаменталистами. По последним данным, он мог переводить средства на счета международной террористической группировки.

— Это не просто задержание журналиста, — прокомментировал источник «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах региона. — Это операция по пресечению финансирования терроризма. Задержаны ещё два человека, в домах прошли обыски. Они подозреваются в связях с ИГ* и перечислении средств на счета известного казначея боевиков Абу Умара Саситлинского.

В пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан, куда доставили журналиста после задержания, пока никак не комментируют эту информацию.

В свою очередь коллеги и представители издания «Черновик» не верят, что Гаджиев мог быть связан с боевиками «Исламского государства»*. По их словам, журналист много лет работал в издании и зарекомендовал себя как приятный и умный человек, далёкий от радикальных идей.

По последним сведениям, Гаджиева официально задержали. Его обвиняют по статьям «участие в террористической организации, запрещённой на территории РФ» и «финансировании терроризма».

*ИГ, «Исламское государство» — запрещённая на территории Российской Федерации международная террористическая группировка

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Он дает очень противоречивые показания»: По подозрению в убийстве матери задержали младшего сына форварда СКА Максима Соколова
По одной из версий, 15-летний неудавшийся хоккеист убил мать, а потом с ножом напал на на старшего брата. Позже на допросе он заявил, что «брат хотел совершить ритуальное убийство» [видео]
Новости 24
Полицейские из Дербента нашли преступника по следам крови
Град, грозы и угроза подтопления: стихия обрушится на Ставрополье
Флаг ессентукского клуба ЗОЖ установили в пустыне Сахара
Дагестанца осудят за жестокое убийство друга
«Как тебе такое, Илон Маск?»: в Дагестане придумали новый способ утилизации мусора
В Ставрополе внезапно сломались все соцсети
Новый детский сад в Ессентуках сдадут через 2 месяца
Ставропольца осудили за убийство отчима и друга
Стала известна причина массовой гибели рыбы в Новомарьевском лимане
У общественника из КБР нашли наркотики
На Ставрополье полиция проверяет обстоятельства нападения на девушку в ее доме
Сбербанк заключил сделку по проектному финансированию ГК «ЮгСтройИнвест»
В КБР девушка-рецидивистка обчистила квартиру в многоэтажке
На Ставрополье проведут фестиваль грязи
На Ставрополье врачи проводили диспансеризацию покойников
В ДТП в Ингушетии погибли три человека
Чечня, КЧР и Ингушетия лучше всех написали «Диктант Победы»
Житель Владикавказа выиграл в лотерее три миллиона рублей
Арашуков-старший пожаловался на условия в СИЗО
Ректора дагестанского вуза уволили за криминальное прошлое
Где и почем в Ставрополе заказать агитационные материалы к выборам-2019
Чеченский чемпион MMA попал под статью за массовый угон Porsche, BMW и Range Rover
Отжавшемуся 4445 раз 6-летнему россиянину подарили квартиру, велосипед и смартфон
В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело против пяти энергетиков
Взрыв рядом со школой произошёл в КБР
На Ставрополье ищут преступников, расстрелявших трех человек из автоматов
Командир полиции Пятигорска обокрал пьяницу на 400 тысяч рублей