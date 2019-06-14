В Дагестане задержали редактора газеты «Черновик»

Утром в пятницу спецназ и специалисты Следственного комитета нагрянули к редактору отдела религии дагестанского отдела еженедельника «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву.

Журналиста, много лет работавшего в религиозной сфере, подозревают в связях с исламскими фундаменталистами. По последним данным, он мог переводить средства на счета международной террористической группировки.

— Это не просто задержание журналиста, — прокомментировал источник «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах региона. — Это операция по пресечению финансирования терроризма. Задержаны ещё два человека, в домах прошли обыски. Они подозреваются в связях с ИГ* и перечислении средств на счета известного казначея боевиков Абу Умара Саситлинского.

В пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан, куда доставили журналиста после задержания, пока никак не комментируют эту информацию.

В свою очередь коллеги и представители издания «Черновик» не верят, что Гаджиев мог быть связан с боевиками «Исламского государства»*. По их словам, журналист много лет работал в издании и зарекомендовал себя как приятный и умный человек, далёкий от радикальных идей.

По последним сведениям, Гаджиева официально задержали. Его обвиняют по статьям «участие в террористической организации, запрещённой на территории РФ» и «финансировании терроризма».

*ИГ, «Исламское государство» — запрещённая на территории Российской Федерации международная террористическая группировка