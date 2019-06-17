2019-06-17T12:19:34+03:00
Спорт

Президент UFC назвал следующего соперника Хабиба Нурмагомедова

Бой предварительно назначен на декабрь этого года
Андрей ЗОБОВ
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Дана Уайт назвал следующего соперника ХабибаДана Уайт назвал следующего соперника ХабибаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава UFC Дана Уайт раскрыл имя спортсмена, который станет следующим соперником действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Если дагестанцу удастся сохранить пояс в бою против Порье, то в декабре ему придётся отстаивать его в поединке с Тони Фергюсоном.

— Сейчас Хабиба ждёт бой в Абу-Даби, в сентябре. Кто будет следующим, если Нурмагомедов победит? Фергюсон провёл блестяще свой бой с Серроне. Он давно заслужил право биться за титул. Думаю, он будет следующим претендентом, — приводит слова Уайта американское издание LVSportsBiz.

Глава UFC признался, что боссы промоушена рассматривали в качестве следующего соперника дагестанского «Орла» ирландца Конора Макгрегора. Однако договориться с ним не удалось.

— Трудно заставить человека драться, когда у него и так очень много денег. Конор Макгрегор очень богат и мы не можем ничего с этим поделать, — объяснил Уайт.

Многие аналитики и фанаты смешанных единоборств считают Тони Фергюсона единственным соперником, достойным Хабиба. Американские фанаты и вовсе считают, что боец гораздо сильнее дагестанца из-за феноменальной выносливости — даже пропуская мощнейшие удары, которые могли бы стать для других фатальными, Тони остаётся в игре. И приходит к победе.

Тони Фергюсон провёл 28 боёв в MMA. Он одержал 25 побед и трижды проигрывал. Нурмагомедов является единственным непобедимым чемпионом — в его активе 27 побед в 27 поединках. Спортсмены четырежды должны были встретиться в октагоне, но все четыре поединка сорвались из-за травм. Дважды в лазарет отправлялся дагестанец, и два раза повреждения получал Эль Кукуй (прозвище Фергюсона, — ред).

Следующим соперником Хабиба станет обладатель временного чемпионского пояса американский боец Дастин Порье. Бой пройдёт 7 сентября в Абу-Даби.

ИСТОЧНИК KP.RU

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