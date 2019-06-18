2019-06-18T22:04:29+03:00
Происшествия

На Ставрополье случайно похоронили живого мужчину

«Комсомолка» узнала в Следственном комитете подробности шокирующей истории
Полина ШАПОШНИКОВА
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Один из обвиняемых в похищении и убийстве внука директора.Один из обвиняемых в похищении и убийстве внука директора.
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Эта история произошла в Кочубеевском районе. Внук директора асфальтового завода в беседе со знакомым, имевшим, как позже выяснилось, наркотическую зависимость и находившимся в розыске, похвастался, что дед его — при деньгах, живет, как сыр в масле. Знакомый, постоянно занимавший на жизнь и промышлявший мелким воровством, решил, что такого случая упускать нельзя: надо похитить баловня судьбы и потребовать за него большой выкуп.

- Удерживать внука директора он планировал в заброшенном доме одного из хуторов, - рассказал «КП-Северный Кавказ» старший следователь Кочубеевского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Ставрополью Шамиль Ходжев. - К похищению привлек товарища на автомобиле.

Вместе они решили напоить жертву наркотическим веществом и, уже спящего, отвезти в заранее подготовленный для пленника дом. На берегу реки устроили пикник, во время которого налили в стакан жертве наркотик. Ни о чем не подозревающий внук директора выпил его и потерял сознание.

- Они подумали, что он мертв, пульс не проверили, - продолжает Шамиль Ходжев. - Поехали к ближайшему лесу, где организатор похищения вырыл яму и закопал пленника. Однако впоследствии экспертиза показала, что умер мужчина от закупорки дыхательных путей, то есть уже под землей.

Похитители забрали телефон пленника и с него послали его матери СМС: мол, я похищен, переведи по 2,5 млн рублей на две карты. Но мать сразу заподозрила неладное и обратилась в полицию. Вымогателей задержали. Благодаря грамотной работе следователей Следственного комитета от них удалось быстро добиться признательных показаний.

Кочубеевский районный суд приговорил обоих к долгим срокам за решеткой: на двоих похитители получили 28 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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