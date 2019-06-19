Ставрополье и Дагестан обыскали в связи с делом о финансировании ИГ* на 8 млн рублей

В семи регионах России, в том числе — в Дагестане и на Ставрополье, прошли полномасштабные обыски, которые связаны с делом о денежной помощи терроризму. К розыскным работам привлекли сотрудников ФСБ, МВД, Центр "Э" и Следственный комитет.

В ходе обысков в Москве и Подмосковье задержали двух людей, которых подозревают в содействии ИГ*.

Следствие будет ходатайствовать перед судом, чтобы задержанных разрешили арестовать. Сейчас же проходит проверка, какую роль играли подозреваемые в финансировании терроризма и какие шаги они делали.

Кроме этого, следователи обнаружили ещё одного подозреваемого, чью причастность к делу пока только проверяют. Напомним, ранее следователями было установлено, что с 2014 по сентябрь 2017 года группа россиян занималась финансированием ИГ*. Они также вступили в эту запрещенную в России организацию.

Для того, чтобы вести финансовую поддержку терроризма, люди из этой группы привлекали жителей Дагестана. Те собирали террористам деньги в разных регионах Северного Кавказа. Затем они перенаправляли эти деньги в Сирию, где их принимали боевики.

По оценке следствия, преступники собрали около восьми миллионов рублей. Деньги террористам перевели 200 граждан России. Против всех причастных к этому делу людей заводится уголовное дело.

*ИГ — запрещенная в России организация