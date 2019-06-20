«Отчаялся, когда полицейский повёл меня обратно»: иностранец сбежал из рабства в Дагестане

В Дагестан, на ферму под Махачкалой, постоянно загоняют рабов. Доверчивых людей из соседних стран приглашают на заработки, отбирают паспорта и заставляют жить и работать в условиях, приближенных к фашистским концентрационным лагерям. В Азербайджане после заявлений двух беглецов завели уголовное дело на владельцев одной из кошар.

Схема бандитов проста: главный вербовщик работает водителем частного автобуса из Махачкалы в Баку. Он заманивает рабочих, обещая честный заработок — 20 тысяч рублей в месяц.

— Встречу с вербовщиком назначили в Баку, откуда едет его автобус, — рассказал азербайджанскому изданию OXU родственник похищенного Севдияра Хадиева. — Там, 18 июля 2018 года, водитель сделал «деловое предложение» поработать на парниках своего друга. Это в садовом товариществе «Учхоз» на территории Махачкалы. Работа не пыльная, да ещё и на окраине столицы. Ничего не предвещало беды. Севдияр согласился.

После приезда под стандартным предлогом оформления прописки у мужчины отобрали паспорт. После этого отношение стало резко меняться. У азербайджанца отобрали телефон, который возвращали только для того, чтобы сообщать родственникам, «как хорошо живётся в славном Дагестане». Новообретённого раба начали бить у унижать по пустякам. О зарплате Севдияр и думать не осмеливался.

Рабов заставляли работать в теплицах под МахачкалойФото: Олег РУКАВИЦЫН

— Подъём был в четыре утра, — рассказывает родственник жертвы Эльшад Агаев. — К 5 часам они уже приступали к работе. К полудню упахавшимся рабам давали сладкий чай с краюхой хлеба, а в 20:00 — немного варёного картофеля. В 21:00 окончание работы и отбой. При чём спать приходилось прямо там, на территории теплицы. За любой проступок или непослушание били до хруста. Охраняли рабов надсмотрщик и натасканные на людей, полуголодные собаки.

Через четыре месяца, отчаявшись, Севдияр попытался выкрасть свой паспорт. Вернуться к родным в Азербайджан иной возможности не было, а доверять местным мужчина боялся. В итоге руку раба изорвал сторожевой пёс.

— Несмотря на рану, через одиннадцать дней, 29 ноября, ему удалось бежать. Он рассказывал, как от страха, преследуемый псами, перемахнул через четырёхметровый забор, огораживающий теплицы. Но на дороге встретил полицейского, который, выслушав его историю, повёл его обратно в теплицу, — рассказывает Эльшад Агаев.

Страж порядка успокоил беглеца и сообщил, что хочет попробовать вернуть его паспорт. Полтора часа полицейский разговаривал с хозяином фермы, неким Тарланом Н. Вернулся с документом и посоветовал скорее возвращаться в родной Азербайджан и только там предъявлять претензии рабовладельцам.

Рабов охраняли сторожевые собакиФото: Тимур ХАНОВ

— По дороге домой автобус Севдияра догнал вербовщик Тахир Х. Умолял не заявлять в полицию, попросил пересесть в его машину. Там предложил сделку — оплата за 4 месяца работы в обмен на молчание, — объясняет Агаев.

Вербовщик всё-таки довёз Севдияра до Баку. Но вот из денег рабу вернули только 5 тысяч рублей. После чего он подал заявление в полицию с требованием привлечь рабовладельцев к ответственности. И выплатить ещё 75 тысяч рублей.

Ссылаясь на МВД Азербайджана издание указывает, что рассказ Хадиева подтверждает ещё один беглый раб — Салахат Ясубов. Мужчине удалось вырваться в сентябре 2018 года. Он совершал несколько попыток бегства, за что лишился зубов. Но в итоге выкрал свой паспорт и сумел покинуть ферму.

По данным азербайджанской полиции, на предприятии работает ещё минимум девять обманутых азербайджанцев. А вот в дагестанском управлении МВД сообщили, что пока ничего о рабовладельцах не знают.

— Коллеги из Азербайджана к нам по этому вопросу пока не обращались. Мы подобной информацией не располагаем. Поэтому пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту историю, — сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Дагестан, подполковник Гаяна Гариева.