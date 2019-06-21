2019-06-21T11:22:57+03:00
Происшествия

"Мучил 3 часа": на Ставрополье расследуют истязание женщины ее парнем

Фото с кровоподтеками потерпевшая сама выложила в сеть, чтобы привлечь внимание полиции
Евгения СОКОРЕВА
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Садиста арестовалиСадиста арестовалиФото: СОЦСЕТИ
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В Георгиевске (Ставропольский край) после публикации в сети ужасающих кадров от жертвы садиста завели уголовное дело. Местная жительница сама распространила в интернете фото с разбитым лицом и рассказала, что ночью 2 мая пьяный бывший парень проник к ней домой, зверски избил ее, пытался задушить и изнасиловать. И еще жирно подчеркнула, что огласке историю предала только из-за бездействия полиции.

- В течение трех часов он меня мучил, избивал, унижал, оскорблял, душил, пытался изнасиловать, но в силу того, что он был слишком пьян, не сумел. Но избивая меня, он возбуждался и занимался тем, что мастурбировал, причиняя мне боль, - написала женщина. - Этот больной ублюдок до сих пор на свободе, потому что наша доблестная полиция (прокуратура) спускает все на тормозах.

Но как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе краевого СКР, дело все-таки завели.

- Возбуждено уголовное дело против 27-летнего жителя станицы Незлобной Георгиевского городского округа, - сказали в надзорном ведомстве. - Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями "покушение на изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера".

Мужчину арестовали. Ведется сбор доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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