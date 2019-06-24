Тарифы ЖКХ в Ставрополе с 1 июля 2019: что и на сколько подорожает

Система госрегулирования тарифов на все коммунальные ресурсы в нынешнем ее виде функционирует 8 лет. Но текущий год принес неприятные для потребителей изменения. Какие же будут тарифы ЖКХ в Ставрополе с 1 июля 2019 года?

Обычно тарифы устанавливались на год (с разбивкой по полугодиям), их рост происходил 1 июля. Но из-за увеличения с нового года налога на добавочную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов, пересмотреть тарифы пришлось и с 1 января.

Новые цифры в платежках появятся в августе (за газ при расчетах по нормативам потребления для отопления - в сентябре), когда будет начислена плата за июль. Что важно - тарифам запретили расти выше уровня инфляции. Если вы заметите внеплановое повышение тарифов, обязательно жалуйтесь. Куда и как - смотрите в конце статьи.

Тарифы ЖКХ в Ставрополе с 1 июля 2019 в сферах теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения

В крае функционируют 54 теплоснабжающих организации и 76 организаций водопроводно-канализационного хозяйства, деятельность которых контролирует Региональная тарифная комиссия. Но тарифы у каждой из них могут отличаться в разы. Они зависят от необходимой валовой выручки (т. е. всех экономически обоснованных расходов компании) и объема реализации коммунального ресурса (т. е. количества ресурсов, которое планируется поставить потребителям в расчетный период.

Тарифы на теплоэнергию будут находиться в диапазоне от 1262,96 до 3189,53 рублей за 1 Гкал (все цены в тексте приведены с учетом НДС). На питьевую воду - от 14,09 до 66,18 руб. за кубометр; на техническую - от 1,85 до 55,44 руб.; на водоотведение - от 18,37 до 68,53 руб. В среднем же тарифы на воду и водоотведение по региону вырастут на 2,7%.

Тарифы на горячую воду в Ставрополе с 1 июля 2019

С 2013 года итоговая стоимость кубометра горячей воды регулированию не подлежит. Его цена - величина расчетная. Она зависит от тарифов на другие ресурсы, необходимые для ее приготовления - теплоэнергию и холодную воду, а также от объема теплоэнергии, потребленной для нужд горячего водоснабжения.

Но двухкомпонентные тарифы - холодная вода (руб./кубометр) плюс электроэнергия (руб./Гкал) - актуальны только для домов с централизованным горячим водоснабжением, то есть в тех, где горячая вода готовится теплоснабжающей компанией и поставляется потребителям по отдельным трубам.

В домах же с нецентрализованным отоплением (горячая вода готовится на установленном у потребителей оборудовании, в многоквартирных домах оно относится к общему имуществу дома), двухкомпонентные тарифы не применяются. Два ресурса (холодная вода и электроэнергия для ее подогрева) оплачиваются отдельно двум разным структурам, водо- и теплоснабжающим организациям.

Тарифы ЖКХ в Ставрополе с 1 июля 2019 в сфере электроэнергетики

В данной отрасли ситуацию контролирует Федеральная антимонопольная служба. Установленный ей предельный темп роста тарифов - 5,4%. На Ставрополье эта цифра будет значительно ниже - 3,3%. Таким образом, городское население, проживающее в домах с газовыми плитами, будет платить 4,63 руб./кВ.ч; а владельцы квартир с электроплитами и сельские жители - 3,24 руб./кВ.ч.

Цены на газ с 1 июля 2019 года в Ставрополе

Розничные цены на газ для населения складываются из оптовой цены на этот природный ресурс и тарифы на услуги по его транспортировке и сбыту с учетом НДС. При этом население получает федеральную субсидию - для него оптовая цена на газ ниже на 20,6%, чем для других потребителей в регионе. С учетом этих составляющих спрогнозированы следующие цены за кубометр газа с 1 июля: 5,97 руб. для населения, не использующего газ для отопления, и 5,93 руб. для использующего.

Тарифы ЖКХ в Ставрополе с 1 июля 2019 в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами

Чтобы уменьшить негативное влияние отходов на экологию и максимально вовлекать вторсырье в оборот, в России была начата реформа в сфере обращения с ТКО. В связи с этим на Ставрополье создали четыре региональных оператора, каждый из которых контролирует свою зону, не имея при этом права выходить за рамки предельного единого тарифа. Изначально он составлял от 621,65 до 686,40 руб./кубометр по каждой зоне на первое полугодие. Ранее планировался ежегодный рост ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду за размещение ТКО, но правительство РФ приняло решение заморозить ее на уровне 95 рублей за тонну ТКО до 2023 года. Поэтому предельные единые тарифы для каждой зоны в Ставропольском крае были пересмотрены в сторону снижения и с 1 апреля 2019 года по 30 июня 2020 года они будут составлять от 619,11 до 683,56 руб./кубометр.

Конечную цену за услугу по обращению с ТКО на одного человека в месяц устанавливает региональный оператор. Учитывается плотность населения, протяженность дорог, площадь зоны деятельности, удаленности от объектов обработки и итогового размещения отходов и технологии работы данных объектов.

Тарифы на капремонт в Ставрополе с 1 июля 2019

Если раньше в крае размер взноса на капитальный ремонт был единым, то с июля вводится дифференцированный подход для разных типов многоквартирных домов. Для МДК без лифтов минимальный размер взноса установлен в размере 8 руб. 63 коп. за квадратный метр, с лифтами - 9 руб. 63 коп./кв. м. Экономически обоснованной, кстати, считается сумма 15 руб. 30 коп.

Как уточнили «КП на Северном Кавкае» в министерстве ЖКХ по Ставропольскому краю, в регионе насчитывается 4226 лифтов в многоквартирных домах. Из них каждый шестой нуждается в оперативной модернизации, поскольку эти подъемники уже выработали ресурс. Для замены 662 лифтов в ближайшие два года необходимо около полутора миллиардов рублей. Основным источником финансирования выступят взносы собственников.

ВАЖНО!

Ставропольцы могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг и сэкономить на коммуналке во время отпуска. Кто имеет на это право и какие необходимы документы - читайте по ссылке.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Если вы обнаружили факт применения необоснованных тарифов на коммунальные ресурсы, сообщите об этом в Региональную тарифную комиссию и предоставьте копии платежных документов, подтверждающих оплату коммуналки. Заявление можно отправить почтой по адресу: 355035, Ставрополь, улица Мира, дом 337, корпус Б.

Телефон/факс: (8652) 24-34-53.

Электронная почта: info@rtk.stavregion.ru

Официальный сайт: www.tarif26.ru/priemnaja/

Если же тарифы корректны, но плата за коммунальные услуги начислена неправильно, обратитесь в управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору по адресу: 355000, Ставрополь,

улица Войтика, дом 10/1.

Телефон: (8652) 28-30-80.

Электронная почта: nadzor26@stavregion.ru.