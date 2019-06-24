2019-06-24T12:46:20+03:00
Происшествия

«Отомстил за жену»: стали известны детали нападения на полицейских в Ингушетии

Они стали невольными участниками разборок из-за женщины
Антон ШАПОВАЛОВ
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Дерзкое похищение пациента в больнице Ингушетии.Дерзкое похищение пациента в больнице Ингушетии.Фото: кадр с видео
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В сети появились подробности резонансной драки около ингушской больницы, в ходе которой нападавшие избили восемь сотрудников полиции. Детали инцидента восстановили пользователи Telegram-каналов.

Как стало известно, несколько жителей Ингушетии соблазняли замужних женщин и, принуждая их заниматься любовью с другими мужчинами, вымогали деньги. Мужчины шантажировали жертв тем, что отошлют эротические ролики их мужьям.

Однако один из них узнал о существовании записи сам и начал расследовать дело. После того, как мужчина вычислил личность одного из вымогателей, он выследил его и решил свести с ним счеты. Но ему помешали, и обидчика ранило в ногу. Врачи увезли пострадавшего и, увидев, что повреждение получено пулей, вызвали полицию.

На следующий день около больницы собрались родственники оскорбленного мужчины. Они попытались взять штурмом клинику, но им мешали полицейские, которые стреляли в воздух, чтобы успокоить нападающих. В итоге сотрудников правоохранительных органов избили. Однако найти обидчика родственники не смогли: его вывезла семья.

Напомним, сама драка произошла 19 июля в Назрани. Некоторых её участников уже задержали. От выстрелов в воздух, которые производили полицейские, никто не пострадал.

Следственный комитет по Ингушетии возбудил уголовное дело по 318 статье (применение насилия в отношении представителя власти). Следствие занимается поиском всех, кто был замешен в драке.

Нападение на полицейских, охраняющих больницу с преступником в Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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