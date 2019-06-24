"Честь имею!": глава Ингушетии Евкуров заявил о своей досрочной отставке

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о том, что досрочно слагает с себя полномочия. Он руководил республикой с ноября 2008 года. На очередной срок - до 2023 года - он был переизбран Народным собранием в 2018 году. В своем обращении к народу глава республики поблагодарил земляков за поддержку.

К числу достижений Евкуров отнес победу над терроризмом и минимизацию экстремизма, а также успехи в мирной жизни: строительство школ, детсадов, больниц, дорог.

- По многим показателям Республика стала лидером среди регионов России. Буквально на днях у нас случилась еще одна большая радость - родился полумиллионный житель нашей республики, - сообщил Евкуров.

Глава республики подчеркнул, что успехи - это результат единства народа Ингушетии, умения вместе достигать поставленных целей.

- Одним из главных условий (выполнения планов - Ред.) является единство нашего народа, - заявил Евкуров. - Я отчетливо вижу, что сегодня оно проходит испытание на прочность. Я не слепой, власть не затмила мне глаза. Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации - ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором - личные интересы или интересы Республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами. Призываю все заинтересованные стороны сделать свой выбор. Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы Республики. Приняв это непростое для себя решение, я обещаю вам, что и впредь буду делать всё возможное для процветания нашей Великой страны России и нашей родной Ингушетии. Душой и сердцем остаюсь навсегда с Ингушетией, со своим народом, с каждым из вас! Честь имею!