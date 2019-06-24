2019-06-24T13:36:16+03:00
Происшествия

«Продавал чужих жён всем желающим»: полиция задержала «кавказского Казанову»

Полицейские Ингушетии спасают Аслана Гастемирова от гнева разъярённых мужей [видео]
Андрей ЗОБОВ
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«Кавказский Казанова» соблазнял замужних красавиц ради наживы«Кавказский Казанова» соблазнял замужних красавиц ради наживыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Из-за него пострадало бесчисленное количество замужних красавиц и восемь полицейских. Глава шайки соблазнителей, «кавказский Казанова» Аслан Гастемиров (имя изменено, — ред), попал в руки правоохранителей. Только они могут спасти его от гнева десятков обманутых мужчин, каждый из которых готов смыть кровью пятно на чести своей семьи.

Как сообщает полиция, «кавказского Казанову» обвиняют в вымогательстве — на протяжении пяти лет он и другие члены специально им обученной шайки пикаперов соблазняли замужних женщин. Главная цель — получить фото и видео интимного характера, на котором видно лицо красавицы.

— С 2012 по 2017 годы задержанный 47-летний житель посёлка Экажево шантажировал женщин, угрожая распространить сведения, порочащие честь и достоинство. Таким образом он вымогал денежные средства в крупных размерах, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Ингушетия.

Методика соблазнения элементарна: в жизнь уставших от быта и повседневности красавиц врывались «прекрасные принцы». Цветы, комплименты, благородство и откровенный флирт. Чувствуя себя желанными, женщины таяли и позволяли мошенникам всё. Сами присылали эротические фотографии. Разрешали снимать самое сокровенное на камеру.

Нападение на полицейских, охраняющих больницу с преступником в Ингушетии.

После этого их начинали шантажировать. В лучшем случае. Если денег не было, заставляли отдаваться другим мужчинам, готовым платить за связь с чужой женой.

Тайну удавалось скрывать больше пяти лет. Но в итоге некоторые мужья узнавали, как обесчестили их жен. Для местного менталитета такое оскорбление смертельно — смыть его можно лишь кровью. Поэтому, в середине июня Гастемиров чудом пережил нападение одного из оскорблённых мужей. Раненного в ногу, «кавказского Казанову» поместили Республиканскую больницу в Назрани. Вызвали полицию, которая стала выяснять подробности инцидента.

Но на следующий день, 19 июня, десятки оскорблённых мужей пришли в больницу с требованием выдать мужчину на суд Линча. Восемь приставленных для охраны сотрудников ППС были избиты беснующейся толпой, но сообщники успели выкрасть Аслана из больницы.

В полиции сначала возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских. А потом нашли и самого «кавказского Казанову». Для Гастемирова это задержание равно спасению от беспощадной мести оскорблённых мужчин.

— В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия по установлению других членов группировки обольстителей, обстоятельств преступлений, а также причастности подозреваемых к другим подобным правонарушениям на территории региона. Расследование продолжается, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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