Град с куриное яйцо разбил машины, ранил прохожих, повредил трубы и порвал провода в Дагестане

Несколько районов Дагестана накрыло ливнем со шквальным ветром и огромным градом. В сводках МЧС пока ничего не говорится о пострадавших, однако уже известно что стихии удалось повредить линии электропередач и даже трубы газоснабжения. На места выехали группы спасателей.

В Дагестане град разбивает стёкла автомобилей.

— Град и сильнейшие, но кратовременные дожди прошли на территории Кайтагского, Кизлярского, Шамильского и Магарамкентского районов. Информации о жертвах и пострадавших нет. Однако на данный момент известно об отключениях электроснабжения в 4 населенных пунктах Кайтагского района, в одном населенном пункте Шамильского района и ещё в одном селе Кизлярского района. Кроме того, в пяти сёлах Магарамкентского района произошло отключение газа и электроэнергии. Информация уточняется, на местах работают специалисты, — заверили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Дагестан.

Град в Дагестане.

В это время пользователи соцсетей выкладывают шокирующие фото и видео. Разбитые автомобили и поваленные деревья, градины размером с куриное яйцо. В интернете даже появились шуточные предложения о продаже града — 100 рублей ведро.

Некоторые даже разместили в соцсетях шутливые объявления о продаже града. Вёдрами.Фото: СОЦСЕТИ

Кроме того, есть сообщения о травмированных жителях. К счастью, большинство отделались синяками, шишками и незначительными ссадинами. Меньше повезло автолюбителям, которых стихия застала в дороге — люди жалуются, что порезались битым стеклом.