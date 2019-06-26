2019-06-26T17:56:54+03:00
Происшествия

Град с куриное яйцо разбил машины, ранил прохожих, повредил трубы и порвал провода в Дагестане

В нескольких районах Дагестана работают специалисты МЧС [фото, видео]
Андрей ЗОБОВ
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Дагестан накрыл страшный градДагестан накрыл страшный градФото: СОЦСЕТИ
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Несколько районов Дагестана накрыло ливнем со шквальным ветром и огромным градом. В сводках МЧС пока ничего не говорится о пострадавших, однако уже известно что стихии удалось повредить линии электропередач и даже трубы газоснабжения. На места выехали группы спасателей.

В Дагестане град разбивает стёкла автомобилей.

— Град и сильнейшие, но кратовременные дожди прошли на территории Кайтагского, Кизлярского, Шамильского и Магарамкентского районов. Информации о жертвах и пострадавших нет. Однако на данный момент известно об отключениях электроснабжения в 4 населенных пунктах Кайтагского района, в одном населенном пункте Шамильского района и ещё в одном селе Кизлярского района. Кроме того, в пяти сёлах Магарамкентского района произошло отключение газа и электроэнергии. Информация уточняется, на местах работают специалисты, — заверили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Дагестан.

Град в Дагестане.

В это время пользователи соцсетей выкладывают шокирующие фото и видео. Разбитые автомобили и поваленные деревья, градины размером с куриное яйцо. В интернете даже появились шуточные предложения о продаже града — 100 рублей ведро.

Некоторые даже разместили в соцсетях шутливые объявления о продаже града. Вёдрами. Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые даже разместили в соцсетях шутливые объявления о продаже града. Вёдрами.Фото: СОЦСЕТИ

Кроме того, есть сообщения о травмированных жителях. К счастью, большинство отделались синяками, шишками и незначительными ссадинами. Меньше повезло автолюбителям, которых стихия застала в дороге — люди жалуются, что порезались битым стеклом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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