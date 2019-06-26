«Односельчане в криминале»: друзей детства задержали за убийство владельца «Спартака»

Полиция раскрыла убийство владельца «Спартака», влиятельного московского бизнесмена Шабтая Калмановича. В поле зрения правоохранителей попала «сладкая парочка» односельчан-уголовников из Ингушетии. Их отследили благодаря пеленгации телефонного номера.

— Сотрудниками управления уголовного розыска МВД России задержаны уроженцы Ингушетии Али Белхороев и Батыр Тумгоев, подозреваемые в убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, а также покушении на жизнь его водителя. Преступление произошло в 2009 году в Москве, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе МВД России.

По ходатайству следствия оба уголовника угодили под арест. Это не удивляет, ведь за «сладкой парочкой» числится несколько преступлений. Друзья были неоднократно судимы, и часто мелькали в поле зрения силовиков. Например, Тумгоева подозревали в причастности к покушению на жизнь сатирика Михаила Жванецкого. Кроме того, согласно официальной информации МВД, друзья попадали в разработку по подозрению в разбое и угоне элитных иномарок.

Задержание убийцы бывшего владельца Спартака Калмановича.

По данным источника «КП - Северный Кавказ», в начале года спецслужбам удалось установить причастность ингушей благодаря пеленгации телефонных номеров. Оказалось, что владельцем симки, мелькавшей перед офисом бизнесмена незадолго до убийства и бывшей на месте преступления, был Батыр Тумгоев.

Разработка продолжалась в феврале и марте, но схватить фигурантов не получалось — Тумгоев неожиданно улетел в Дубай. А по возвращении задумал ещё один вояж. Но по территории РФ — захотел навестить в колонии «вора в законе» Хазмата Акушева по кличке «Ингуш». Незадолго до рандеву с преступником Тумгоева всё-таки взяли. Одновременно была проведена операция по задержанию Белхороева и третьего подозреваемого, о степени причастности которого МВЛ пока ничего не сообщает. В ведомстве подчеркнули, что разработка подозреваемых продолжается.

— Сейчас проводятся мероприятия, направленные на выявление возможных дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, совершенных в период 2000-2019 годов, — заявили в пресс-службе МВД РФ.

Напомним, что Mercedes владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» Калмановича застрелили 2 ноября 2009 года на Смоленской набережной в Москве. Киллеры вели огонь из попутной серебристой «Приоры». Чтобы сделать дело наверняка, преступники выпустили больше 20 пуль из пистолета и помпового ружья. Бизнесмен погиб на месте, а жизнь его водителя удалось спасти медикам.