2019-06-27T17:57:38+03:00
Экономика

Скандальный суд в Чечне: борец пытается вернуть 15 млрд, одолженных украинскому олигарху

«КП» изучила подробности громкой судебной тяжбы
Антон ШАПОВАЛОВ
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Скандальный суд в Чечне: борец пытается вернуть 15 млрд, одолженных украинскому олигархуСкандальный суд в Чечне: борец пытается вернуть 15 млрд, одолженных украинскому олигархуФото: Соцсети
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Верховный суд Чечни на днях вновь рассмотрит спор между украинским миллиардером Константином Григоришиным и предпринимателем Хасаном Эдиевым. Иск, в котором чеченский бизнесмен требует у олигарха вернуть ему 15 млрд рублей, Верховный суд России вернул на повторное рассмотрение в республику.

Личность Григоришина была широко известна несколько лет назад. Как пишет Forbes, в 90-е годы бизнесмен продавал украинский металл Москве, владел заводом трансформаторов в Запорожье, речными портами и энергетическими компаниями. В рейтинге 200 богатейших людей России по версии Forbes за 2016 год Григоришин занял 82 место. Его состояние оценивалось в 950 миллионов долларов.

В 2016 году у Григоришина начались проблемы в России после того, как стало известно о его налоговых задолженностях. По версии следствия, за московские квартиры и подмосковный дом он недодал в казну 700 миллионов рублей. Его имущество арестовали, а самого объявили в международный розыск. Он покинул Россию и стал одним из сподвижников Петра Порошенко на Украине.

Вскоре на дома и квартиры Григоришина нашелся претендент. Им оказался бизнесмен, а в прошлом борец, вице-президент Федерации спортивной борьбы Чечни Хасан Эдиев. Он обратился в Гудермесский суд с иском против олигарха на 230 миллионов долларов. Эдиев обосновал свой иск тем, что в 2013 году он дал миллиардеру взаймы под проценты 110 миллионов долларов. Согласно расписке, которую представил Эдиев суду, залогом по займу было московское имущество Григоришина. Гудермесский суд встал на сторону земляка и направил в Москву исполнительный лист, по которому дома и квартиры Григоришина были арестованы.

Однако адвокат олигарха оспорил решение в Хамовническом суде Москвы, где назначили повторную судебную экспертизу, пришедшую к заключению, что подпись в расписке - ненастоящая.

- У Эдиева суд также потребовал справку из ФНС, в который был бы отражен доход в виде займа, - говорится в судебных документах. - Однако в справке был доход от 20 до 100 тысяч рублей в месяц.

Спор дошел до Верховного суда России, однако там завис почти на год. Все это время ВС пытался получить от чеченского суда материалы дела, но их отправили лишь спустя почти год и без двух томов, которые «потеряли при переезде». В том числе поэтому дело отправлено на новое рассмотрение.

Адвокат Григоришина собирается оспаривать это решение, выступая за продолжение процесса в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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