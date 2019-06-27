«Я — Кадыров»: в Чечне оценили действия депутата Госдумы, представившегося в ПАСЕ главой республики

Министр Чеченской республики по национальной политике Джамбулат Умаров высоко оценил поступок депутата Шамсаила Саралиева, который на заседании в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым. Также чиновник не нашел ничего зазорного во фразе «Я — Рамзан Кадыров» и признался, что сам может её проговорить.

Как позже выяснилось, Саралиев подобным образом заступался за главу Чечни, которого голословно критиковал представитель Литвы. По мнению Умарова, это был достойный шаг.

- Почему он не может выразить свое мнение, когда идет открытая дискуссия? Тем более, Саралиев входит в команду Кадырова и является его верным сторонником. Почему он не может защищать права одного из самых харизматичных губернских лидеров, - сказал чеченский министр.

Также Умаров заявил, что в фразе «Я — Рамзан Кадыров» нет ничего плохого. Её могут говорить те люди, которые давно транслируют идеи главы Чечни. На вопрос, причисляет ли он себя к таким людям, Умаров ответил положительно.

Кроме этого, министр прокомментировал замечание украинского делегата, заявивший, что зря Россию снова пригласили в ПАСЕ.

- Такая реакция была предопределена. Россия возвращается, и ее соперники пытаются этому помешать. Вот первая провокация сделана со стороны прибалтийского коллеги, - сказал Умаров.

Но сам Саралиев уверяет, что никому не угрожал. Он подошел уточнить, есть ли у литовца вопросы по Чечне. Саралиев предполагает, что его коллегу испугала сама подача, и шутливо предположил, что было бы с ним, если бы он представился Россией.

Ранее стало известно, что Саралиев угрожал литовскому представителю Эмануэлису Зингерису фразой «Я — Рамзан Кадыров». Об этом сообщил украинский делегат Владимир Арьев, который подытожил информацию тем, что России не место в ПАСЕ.