Хлестаков по-владикавказски: как безработный холостяк развел на миллионы бизнесменов по всей России

Срубить больше полумиллиона, сидя на диване. Не поверите, обычный житель Северной Осетии - неженатый, безработный и со средним специальным образованием, провернул такую аферу, коей позавидовал бы сам Иван Хлестаков из гоголевского "Ревизора".

Зовут мошенника Рамазан Тавказахов. У себя дома с телефоном в руках и легендой в кармане он умудрился стрясти сотни тысяч с видных бизнесменов Ярославля, Омска, Тулы, Хабаровска, Махачкалы и Ижевска.

Как это было, "КП-Северный Кавказ" рассказали в Советском суде Владикавказа, где ему огласили приговор.

"Помогите купить томограф"

Для развода в традициях Хлестакова Тавказахов купил SIM-карты, открыл подставные счета, выдумал, заучил и отрепетировал до нелепого простую историю, мол, местный чиновник просит помочь в покупке томографа в больницу. Невероятно, но схема безупречно сработала во всех городах, куда дозванивался Рамазан. И первым на удочку попался директор крупной тульской компании "Инд-Гарник" 8 августа 2017 года. Аферист тогда представился руководителем Роспотребнадзора по Тульской области и на томограф попросил 250 тысяч, но от щедрого бизнесмена получил на карту аж 400 000 рублей в течение часа. Так просто Тавказахов заработал огромные деньги, не показывая нос за порог дома.

5 февраля 2018 года он также развел директора "Текс-Колор Омск" и гендиректора "Компания АСК", но уже от имени главы департамента архитектуры и градостроительства Омска. Первый без вопросов великодушно дал 617 тысяч, а вот хозяйка "Компании АСК" сказала, что нет у нее запрашиваемых 300 000 рублей. Но Тавказахов не растерялся и предложил помочь хотя бы в долг, после чего та выделила, якобы на томограф в детскую больницу Омской области 100 тысяч.

Через месяц североосетинский Хлестаков под маской директора департамента архитектуры обвел вокруг пальца руководителя торгового дома "Навигатор" в Хабаровске, заработав на истории с томографом 1 тысячу долларов США. Рамазан Тавказахов попытался потом взять у него в долг еще 170 тысяч рублей, но план до конца не довел и решил поэтому работать с новой жертвой уже в Ижевске. Директора местной фирмы "Солнечное" мошенник раскрутил на 50 тысяч. Представляясь начальником Главного управления архитектуры и градостроительства Ижевска, Тавказахов обещал помочь этими деньгами в покупке томографа для Республиканской детской клинической больницы Удмуртской Республики.

Затем аферист обманул несколько бизнесменов из Ярославля и Махачкалы, заработав еще 735 тысяч рублей.

Попался на наркотиках

Мошенник с гениальной и одновременно бесхитростной схемой наживы мог бы шиковать и шиковать, если бы не случай. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в правоохранительных органах Северной Осетии, Тавказахова задержали из-за наркотиков:

- Во дворе многоквартирного жилого дома Тавказахов обнаружил бумажный свёрток белого цвета с наркотическим средством массой 0,37 грамма. Сверток в кармане спортивных брюк нашли полицейские при досмотре.

Во время допроса в отделении он потом сознался во всех преступлениях и просил строго не наказывать, потому что раскаивается в содеянном.

- Тавказахову Рамазану Канаматовичу назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, без штрафа и без ограничения свободы, - сообщила пресс-секретарь Советского районного суда Владикавказа Оксана Богаткина. - А также возместить предпринимателям нанесенный ущерб.