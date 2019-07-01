2019-07-01T12:57:05+03:00
Экономика

Трех чиновников из Дагестана задержали по подозрению в растрате 240 миллионов

За эти деньги они должны были построить несколько школ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Трех чиновников из Дагестана задержали по подозрению в растрате 240 миллионовТрех чиновников из Дагестана задержали по подозрению в растрате 240 миллионов
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ФСБ России задержала трех чиновников из Дагестана, которых подозревают в превышении полномочий. Они подписывали контракты со строительными компаниями, которые были от них зависимы. Фирмам предстояло возвести несколько школ за 240 миллионов рублей.

Операцию проводили сотрудники ФСБ при поддержке Следственного комитета и МВД. Они задержали сразу трех заместителей главы "Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.

- С 2016 года они незаконно заключали госконтракты с аффилированными им компаниями на строительство, реконструкцию и приобретение объектов дошкольного образования по высоким ценам, - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

Каждый из замов украл из бюджета разную сумму денег. Так, Саидов получил 183 миллиона рублей, Расулов – более 52 миллионов, Казакбиев – более 6 миллионов. Эти деньги должны были использовать в рамках программы "Развитие образования", реализация которой началась в 2013 году и продлится до 2030.

- По факту превышения ими должностных полномочий ГСУ СК России по СКФО возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК России. В рамках расследования Саидов, Казакбиев и Расулов задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-секретарь ведомства.

Задержание чиновников Дагестана, растративших четверть миллиарда .

ИСТОЧНИК KP.RU

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