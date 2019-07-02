2019-07-02T11:13:49+03:00
Происшествия

Охрана экс-главы Ингушетии Евкурова подралась с сотрудниками ГАИ

Потасовку смогли урегулировать только силовики
Антон ШАПОВАЛОВ
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Охрана экс-главы Ингушетии подралась с сотрудниками ГАИОхрана экс-главы Ингушетии подралась с сотрудниками ГАИФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Правоохранительные органы разбираются в подробностях потасовки между охранниками бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и сотрудниками ГАИ. Об инциденте сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

- В ходе рейдовых мероприятий сотрудники ГАИ остановили легковой автомобиль охранника бывшего руководителя региона Юнус-Бека Евкурова из-за тонировки, - рассказал изданию их собеседник.

На просьбу сотрудников ГАИ показать документы мужчина ответил тем, что достал служебное удостоверение. Они вновь попросили его предъявить документы на машину. Из-за этого начался жаркий спор, который перерос в потасовку.

Урегулировать инцидент смогли силовые структуры. Сейчас назначена служебная проверка инцидента. Ни один официальный источник пока что не подтвердил факт потасовки.

Напомним, 24 июня Евкуров объявил, что решил досрочно уйти с должности главы Ингушетии. Он управлял республикой с 2008 года. В понедельник стало известно, что Евкуров перейдет на службу в Министерство обороны России и станет 12 заместителем Шойгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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