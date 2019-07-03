«Если сломаю ногу, ниче»: Чеченский Халк готовится к вызову от Джейсона Стэйтема

Асхаб Тамаев, он же Чеченский Халк, готовится повторить удар, который сделал Джейсон Стэйтем в рамках челленджа #BottleCapChallenge. Для этого 18-летний парень проверяет свои ноги на выносливость

Записью первого испытания Тамаев поделился на своем втором аккаунте в Instagram, где у видеоблогера 439 тысяч подписчиков. На ней он проверяет кости ноги на прочность. Для этого Чеченский Халк взял два черенка от лопаты и решил повторить то, что делают тайцы в фильмах.

- Если сломаю ногу, ниче, - пошутил Тамаев перед ударом.

Первый черенок парень из Чечни сломал без труда, признавшись потом, что это достаточно больно. Однако затем он усложнил себе задачу: его друзья подожгли вторую палку. Тамаев сломал и её.

Чеченский Халк проверяет ноги огнем.

Следующее испытание Чеченский Халк опубликовал на своем основном аккаунте, где два миллиона подписчиков. На ролике Тамаев поставил бутылку с водой на сук, высота которого равна примерно двум метрам. Задача парня, чей рост равен 183 сантиметрам, заключается в том, чтобы сбить объект ногой. И у Тамаева это получается.

В описании Асхаб говорит, что скоро примет челлендж от Джейсона Стейтема. Его суть такова: человек должен ударом ноги открыть бутылку с водой. Причем крышку закручивают полностью, и успех дела зависит не только от меткости, но от силы удара.

Чеченский Халк проверяет ноги водой.

Челлендж начал боец MMA из Казахстана Карен Пашикян. Сначала его подхватили другие бойцы смешанных единоборств, такие как Макс Холлоуэй и Конор Макгрегор. Но затем задание выполнил тот, кому изначально Пашикян адресовал челлендж — Стейтем. Теперь его примет и Асхаб Тамаев.