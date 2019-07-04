«Деньги достал из сейфа и разложил сушиться на крыше»: дагестанский подросток стал «грозой мечетей»

Полиция Дагестана поймала двух несовершеннолетних братьев-воров, выкравших сейф из мечети в Избербаше. Когда служивые прибыли домой, задерживать подозреваемых — чуть не упали: на крыше дома преспокойненько сушились хрустящие купюры.

История грозы местных мечетей, 18-летнего дагестанского паренька Н., началась два года назад. В семье денег не водилось, поэтому зарабатывать приходилось кто как умел. Работать юноша не любил, и к проблеме подошёл с находчивостью Остапа Бендера.

"Сушили деньги на крыше": Несовершеннолетние выкрали сейф из мечети.

В каждой мечети республики стоит по пластиковой банке для пожертвований. Сердобольные люди отдают деньги на нужды и добрые дела. Но ему-то, обездоленному дагестанскому пареньку, нужнее!

От полиции, правда, уйти не удалось. После двух краж в родном Каякентском районе Н. нашли по записям камер. Находчивому юноше дали два года условно.

Прошло чуть больше полутора лет. Семья не богатела, а банка в мечети, где юноша был прихожанином, манила. Юноша и глазом моргнуть не успел, как всё её содержание — три тысячи рублей оказались у него в кармане.

В каждой мечети есть пластиковая банка или коробка для пожертвованийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

И, как назло, банка стояла на не закреплённом сейфе, в котором лежали деньги на нужды мечети. Отказаться от такой наживы парень не смог. Но, на свою беду, позвал на дело младшего брата — А.

— 30 июня 2019 года, около 2 часов ночи двое злоумышленников свободно проникли в открытое здание мечети по ул. Акушинского в Избербаше, и совершили кражу сейфа с 20 тысячами рублей, — сообщила «КП - Северный Кавказ» начальник отдела информации и общественных связей МВД Дагестана, подполковник Гаяна Гариева.

Ребята хорошо подготовились, приехали «повзаимствованной» у соседки машине. Сейф погрузили на неё, а чуть позже выкинули на трассе, а машину вернули на место. Дело было обстряпано, а ещё через два дня под напором монтировки и какой-то матери пал и сам сейф.

Великого комбинатора подвёл подельник. По сведениям источника «КП», поучаствовав в таком приключении, младшенький А. не сдержался и стал рассказывать о деле своим друзьям. Россказни дошли и до полицейских, у которых Н. и так был на заметке.

Пока стражи порядка ехали задерживать подозреваемых, ребята разочаровано смотрели на промокшие деньги — спрятанный в высокой траве сейф попал под сильный ливень. Так и родилась гениальная идея подсушить нажитое — купюры аккуратно разложили под палящим солнцем на крыше дома. Как раз к приезду полиции.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — сообщила подполковник Гаяна Гариева. — Подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

История малолетнего Остапа Бендера грозит закончиться очень плохо — Н. грозит до 5 лет колонии.