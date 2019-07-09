Опасные квартиранты

В июле в Ставрополе, за которым давно и прочно укрепилась слава города студентов, начинает заметно оживляться рынок съемного жилья. В столицу края едут вчерашние выпускники со всего Северного Кавказа и из соседних регионов - многие из них, если не большая часть, предпочтут общежитию арендованную квартиру. У собственников жилья есть неплохая возможность подзаработать. Но вместе с ней и риск нарваться на опасных квартирантов. Можно ли этого избежать и как?

Договор плюс интуиция

- Я сдаю квартиру, которая досталась мне в наследство после смерти бабушки, уже лет шесть. Сначала думала продать, но потом мы с мужем решили, что выгоднее пускать квартирантов, - рассказывает ставропольчанка Ирина. - Я пытаюсь максимально обезопасить себя от плохих квартирантов (опытная ведь уже), но все равно риск есть. Стараюсь расспросить, разговорить, что, как, почему, где работают... Плюс интуиция. Бывает, что человек сразу тебе не понравился, а чем, объяснить не можешь. Поначалу бывало всякое. Не могла застать квартирантов на месте, дозвониться не получалось, а на крайние меры идти не хотелось.

В итоге - 5 месяцев не платили за коммуналку и сбежали. Другие испортили диван и стиральную машинку (не новые были, но в хорошем состоянии). А после одной «веселой семейки» так и вовсе пришлось делать основательный ремонт и полностью менять мебель. С тех пор я стала не просто договор найма заключать, как положено, а прописывать в нем все до мельчайших деталей. Это тоже не дает 100%-ной гарантии, но все-таки какая-никакая защита.

С Ириной согласна риэлтор Ольга. Она уже более 10 лет работает на ставропольском рынке недвижимости, а последние четыре года - в одном из крупнейших агентств Ставрополя.

- Грамотно составленный договор позволит избежать многих проблем, - уверена она. - Неоплаченные счета и испорченная мебель - не самые страшные из них. Известны случаи, когда квартиранты оказывались мошенниками, меняли замки, и хозяева просто-напросто не могли попасть в квартиру. Или еще хуже — не мошенниками, а террористами.

Безответственным компенсация не положена

Как это произошло в декабре 2017 года, когда нигде не работающая хозяйка частного дома в переулке Симферопольском Ставрополя сдала времянку (двухэтажное деревянное строение, как позже выяснилось, было нежилым и незарегистрированным. - Ред.) двум боевикам. По ее словам, постояльцев ей привел какой-то маклер. Женщина тут же показала гостям, где ключ, где спать и где есть. И они вроде как ушли за вещами, пообещав, что на следующий день покажут документы и подпишут договор, во что, впрочем, верится с трудом.

Через пару дней к ней нагрянули силовики, заявив, что в доме у нее террористы. Во времянке сработало самодельное взрывное устройство, строение было наполовину разрушено. Повреждения были и в самом доме. Хозяйка попыталась было добиться возмещения ущерба, но тщетно, поскольку никакие компенсации ей не положены - пострадавшей по закону она не является.

В 2018 году, тоже в декабре, в краевом центре предотвратили теракт, который боевики замышляли устроить в новогодние праздники. На этот раз террористы сняли квартиру в многоэтажке по улице Ворошилова в Юго-Западном районе. При задержании преступники открыли огонь по сотрудникам ФСБ и были уничтожены.

- К сожалению, есть собственники, которым не важно, кому они сдают жилье, лишь бы денег заплатили, - говорит риэлтор Ольга. - У нас в Ставрополе на рынке съемного жилья предложения превышают спрос. Конкуренция большая. Это вроде бы неплохо для потенциальных квартиросъемщиков, хотя не все так однозначно - найти то, что нужно именно тебе (даже если запросы вполне реалистичные), да еще и по хорошей цене, сложно.

Какие-то квартиры «улетают» уже через несколько часов после того, как объявление вывесили на специализированном сайте. Если это, к примеру, «однушки» в центре, недалеко от всех наших главных вузов, с ремонтом и скромным, но необходимым набором мебели и бытовой техники. А на какие-то квартиры желающих найти ой как сложно. Например, квартира прекрасная, большая и так далее, и потому довольно дорогая, но находится в неудобном месте (трудно добраться, минимум инфраструктуры). Или, наоборот, «убитое» жилье, в которое ни один, так сказать, приличный человек, даже самый экономный, не пойдет.

В последнем случае хозяева частенько готовы ухватиться за любую возможность заработать на нем хоть какие-нибудь деньги - ни договора, ни контрольных визитов, мол, заплатили, и ладно. Тем более что им не надо беспокоиться об испорченных обоях или мебели, они и так в плачевном состоянии.

- А есть собственники, которые не хотят заключать договоры, чтобы не платить налоги, - объясняет Ольга. - По договору найма это 13 процентов, если квартиросъемщик - гражданин России или резидент (имеет вид на жительство). А если не резидент (проживает на территории нашей страны менее 183 дней в году) — 30 процентов. За неуплату налогов, как вы знаете, предусмотрено наказание — штраф 20 - 40 процентов от неуплаченной суммы.

Но даже если исключить категорию недобросовестных собственников, которым просто-напросто все равно, кому они сдают, лишь бы заплатили, риск, что на съемной квартире могут проживать преступники, увы, остается. Что должны знать и делать хозяева, чтобы не нарваться на опасных квартирантов?

Как распознать террориста?

- Есть определенные признаки, по которым можно заподозрить, что перед вами злоумышленник, - объясняют правоохранители.

Насторожить должны:

- отказ потенциального квартиросъемщика удостоверить свою личность. Человек говорит, к примеру, что у него украли паспорт, или он его потерял, и сейчас документы восстанавливаются;

- нежелание заключать договор;

- объяснение, что жилье снимает не для себя, а для третьих лиц, родственников, например;

- непродолжительный срок, на который снимается жилье;

- небольшое количество вещей (совсем не обязательно, что у террориста с собой будет громоздкий рюкзак, начиненный взрывчаткой);

- отсутствие средств связи, контактного номера, мол, в вашем регионе еще не приобрел СИМ-карту.

КСТАТИ

Бдительность следует проявлять и соседям

- Если квартиранты, поселившиеся недавно в соседней с вами квартире, вызывают у вас подозрение (к примеру, в квартире всегда выключен свет, даже тогда, когда вы точно знаете, что там кто-то есть, или постоянно приходят «странные» люди), прежде всего, попытайтесь выйти на связь с хозяином квартиры и сказать ему о своих подозрениях, - говорят в антитеррористической комиссии Ставропольского края.

- Если собственник жилья подозрений не развеял, или вы его не нашли, сообщите о квартирантах участковому уполномоченному полиции. Можно также позвонить по телефонам - (8652) 94-04-40 (УФСБ по СК), 112, 02 (полиция), или оставить сообщение на сайте atk26.ru.

Сообщить важную, на ваш взгляд, информацию можно совершенно анонимно, четко указав адрес квартиры, где могут находиться опасные квартиранты и конкретные факты, которые вас насторожили, - без домыслов и не дорисовывая с помощью своего воображения недостающих деталей.

СОВЕТ ПСИХОЛОГА

Проявите осторожность и проведите предварительную встречу. Даже если потенциальный квартиросъемщик предоставил исчерпывающую информацию (паспортные данные, контакты, место работы), понаблюдайте за ним — за жестами, мимикой. Хотите ли вы с ним иметь дело, или что-то в нем вас насторожило? Не испытали ли вы дискомфорт при общении с ним?

Не поленитесь, найдите его аккаунты в социальных сетях. Они тоже могут стать подсказкой.