2019-07-09T17:23:49+03:00
Политика

Российский сенатор потребовал казнить оскорбившего Путина журналиста

Арсен Фадзаев считает, что только кардинальные меры восстановят отношения между странами [видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Георгий Габуния оскорбил президента и народ России последними словамиГеоргий Габуния оскорбил президента и народ России последними словамиФото: YouTube
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«Вам же самим надо его казнить в центре Тбилиси, иначе прощения не будет» — с таким требованием обратился к грузинскому народу сенатор Совета Федерации от Северной ОсетииАлании Арсен Фадзаев. Достойным такой меры политик считает журналиста Георгия Габуния, начавшего авторскую программу на канале «Рустави 2» с потрясшей общественность матерной речи. В ней он бесцеремонно оскорбил президента и жителей России.

— Я думаю, весь мир удивлён высказываниями такого подонка, — говорит сенатор на видеозаписи, опубликованной в социальных сетях. — Вам же самим надо его казнить в центре Тбилиси, иначе прощения не будет. Сами же возьмите и казните его. Тогда, я думаю, все поймут. По-другому — это будет неправильно. И никто вас не поймёт.

Российский сенатор потребовал публичной казни для оскорбившего Путина грузинского журналиста.

Политик считает, что подобные отвратительные инциденты искусственно созданы, чтобы заставить два дружеских и братских народа ненавидеть друг друга.

— Я уверен в том, что на ногах он ходить долго уже не будет. Но сами решите его судьбу. Понимаете, такие подонки между нами вбивают клин. У них не получится. Я на это очень надеюсь. Всё-таки мудрость восторжествует, — резюмировал сенатор.

Напомним, на Габунию уже обрушился Рамзан Кадыров. Чеченский лидер был в ярости, заявив, что подобными словами на Кавказе не оскорбляют друг друга даже кровные враги. Он также предостерёг журналиста, намекнув на то, что недовольные могут сделать с ним то, чего Габуния заслуживает.

Здание редакции телеканала «Рустави 2» до сих пор оккупируют демонстранты. Грузины глубоко возмущены подобными высказываниями и требуют отставки журналиста и руководства канала. Однако пока никакой реакции со стороны оскандалившегося СМИ не последовало.

Поступок Габуния осудили и официальные лица. С жёсткой критикой выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также представители парламента страны.

КСТАТИ

«Ты не сын Кавказа»: Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему Путина

Рамзан Кадыров пришел в ярость после поступка грузинского журналиста, в прямом эфире оскорбившего президента России Владимира Путина и жителей страны. Полный гнева пост глава Чечни разместил в социальных сетях (подробности).

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В воскресенье 7 июля вечером на телеканале «Рустави 2» вышла итоговая, еженедельная программа. В самом ее начале телеведущий Георгий Габуния, обращаясь на русском, в крайне грубой форме передал «привет» президенту России Владимиру Путину. Заявил, что «его рабам» нечего делать на их красивой земле (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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