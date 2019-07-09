Российский сенатор потребовал казнить оскорбившего Путина журналиста

«Вам же самим надо его казнить в центре Тбилиси, иначе прощения не будет» — с таким требованием обратился к грузинскому народу сенатор Совета Федерации от Северной Осетии — Алании Арсен Фадзаев. Достойным такой меры политик считает журналиста Георгия Габуния, начавшего авторскую программу на канале «Рустави 2» с потрясшей общественность матерной речи. В ней он бесцеремонно оскорбил президента и жителей России.

— Я думаю, весь мир удивлён высказываниями такого подонка, — говорит сенатор на видеозаписи, опубликованной в социальных сетях. — Вам же самим надо его казнить в центре Тбилиси, иначе прощения не будет. Сами же возьмите и казните его. Тогда, я думаю, все поймут. По-другому — это будет неправильно. И никто вас не поймёт.

Российский сенатор потребовал публичной казни для оскорбившего Путина грузинского журналиста.

Политик считает, что подобные отвратительные инциденты искусственно созданы, чтобы заставить два дружеских и братских народа ненавидеть друг друга.

— Я уверен в том, что на ногах он ходить долго уже не будет. Но сами решите его судьбу. Понимаете, такие подонки между нами вбивают клин. У них не получится. Я на это очень надеюсь. Всё-таки мудрость восторжествует, — резюмировал сенатор.

Напомним, на Габунию уже обрушился Рамзан Кадыров. Чеченский лидер был в ярости, заявив, что подобными словами на Кавказе не оскорбляют друг друга даже кровные враги. Он также предостерёг журналиста, намекнув на то, что недовольные могут сделать с ним то, чего Габуния заслуживает.

Здание редакции телеканала «Рустави 2» до сих пор оккупируют демонстранты. Грузины глубоко возмущены подобными высказываниями и требуют отставки журналиста и руководства канала. Однако пока никакой реакции со стороны оскандалившегося СМИ не последовало.

Поступок Габуния осудили и официальные лица. С жёсткой критикой выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также представители парламента страны.

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