2019-07-16T11:07:20+03:00
Происшествия

Легкомоторный самолет рухнул на частный дом в Чечне

Пострадали четыре человека, но все оказались чудом живы
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: МЧС по Чеченской РеспубликеФото: МЧС по Чеченской Республике
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В чеченской станице Новощедринской упал легкомоторный самолет. В результате далеко не мягкой посадки на частный дом четыре человека, включая пилота и трех жильцов, пострадали. Среди пострадавших на земле был ребенок. Об этом сообщают в экстренных службах Чечни.

В Чечне самолет влетел в дома.

Столкновение произошло утром, ближе к восьми. Как уверяют в ведомстве, погибших нет. В частном доме, на который упал самолет, жили две женщины с ребенком.

После крушения пожара не произошло, частично разрушен дом. Пилота увезли в Гудермесскую больницу, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Также известно, что мужчина сломал лопатка и повредил голову. Жители дома получили небольшие травмы: мать с ребенком в шоковом состоянии, а у другой женщины нашли на теле легкие ушибы и ссадины. На месте работают эксперты, которые устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Спасатели разбирают обломки дома, пострадавшего от самолета в Чечне.

Позже стало известно, что пилот обесточил три села: Новощедринское, Старощедринское, Привольное и Червленая-Узловая. Управлял самолетом 66-летний дагестанец из Каспийска, который выполнял сельскохозяйственные работы. Он нарушил правила полета.

Авария легкомоторного самолета в Чечне: вид спереди Фото: Комсомольская правда

Авария легкомоторного самолета в Чечне: вид спередиФото: Комсомольская правда

ИСТОЧНИК KP.RU

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