2019-07-16T22:51:51+03:00
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В Ингушетии наткнулись на следы леопарда, считавшегося вымершим

Теперь популяцию планируют восстановить
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ингушетии наткнулись на следы леопарда, считавшегося вымершимВ Ингушетии наткнулись на следы леопарда, считавшегося вымершимФото: СОЦСЕТИ
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В ингушском заповеднике «Эрзи» нашли следы переднеазиатского леопарда, а позже его увидел один из сотрудников, живущий в горном селе. Теперь Министерство природы России включило задачу восстановления популяции животных в федеральную программу.

- Буквально недавно сотрудник заповедника, проживающий в горном селении Лейми, видел переднеазиатского леопарда, это была молодая особь. Там же есть труднодоступное ущелье, в котором обитают дикие серны, а это кормовая база для леопардов, - сказал ученый заповедника Шахид Гадаури.

Также сотрудник «Эрзи» сообщил, что на правдивость истории указывает то, что тамошние места, почти бесснежные, очень любимы этими животными.

Сейчас проводится комплексная работа, чтобы подготовиться к выполнению задачи федеральной программы. Специалисты Минприроды уже приехали в Ингушетию и изучили место, проверив его на соответствие требованиям.

- Мы ставим фотоловушки на протяжении примерного пути миграции. Сейчас мы предоставляем в фонд программы заповедника "Эрзи", для того, чтобы в регион были завезены две разнополые особи, и спустя годы популяция будет восстановлена, - поделился Гадаури.

До начала 1950 годов леопарды часто встречались в горах Северного Кавказа. Но затем популяция резко пошла в убыль по вине человека. В 2005 году появилось намерение восстановить численности животных, в 2007 году программу утвердило Правительство России, а с 2009 года её поддерживает Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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