2019-07-16T14:33:12+03:00
Происшествия

«Отравлены неизвестным газом»: Чеченская свадьба в Австрии закончилась трагедией

Гости кашляли, задыхались и падали без чувств
Андрей ЗОБОВ
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К месту происшествия согнали десятки фельдшерских бригад и врачейК месту происшествия согнали десятки фельдшерских бригад и врачейФото: Социальные сети
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Чеченская свадьба в Австрии закончилась трагедией: около 200 человек оказались отравлены неизвестным газом. Гости кашляли, задыхались и падали в обморок.

Загадочное отравление, над которым уже несколько дней бьются криминалисты, произошло 13 июля в австрийском Инсбруке. Чеченская свадьба обещала быть пышной и прекрасной. Отмечали со свойственным Кавказу размахом — одних гостей было 200 человек! В снятом на всю ночь ресторане гремела лезгинка. Веселье, танцы, длинные, красивые поздравления...

Вдруг гости начали кашлять. Через несколько секунд — задыхаться. Кого-то рвало, другие просто падали в обморок от интоксикации. Началась паника. Люди в ужасе бежали из зала на свежий воздух — это их спасло. Большая половина гостей, всего около сотни, остались лежать в зале.

На место происшествия съехались все свободные бригады «Скорой» из двух ближайших районов — больше 65 фельдшеров и врачей. Но и их усилий не хватало: люди бросались к медикам, умоляя помочь их родным. Дело чуть не дошло до драки.

26 человек попали в больницу с серьёзным отравлением. Остальные, по счастью, не успели слишком сильно наглотаться газа. Когда люди, как один, стали вспоминать о том, что перед отравлением в зале появился сладковатый запах, в дело включились полиция и прокуратура.

Как сообщает австрийское издание Heute, криминалисты сначала подозревали отравление слезоточивым газом, но позже эту версию пришлось отвергнуть. Лучшие медэксперты и химики правоохранительных органов продолжают пытаться разгадать загадку.

— Дело в том, что газ должен был быть очень лёгким и очень летучим, чтобы успеть улетучиться к моменту прибытия экспертов, которые сделали заборы воздуха. Пока продолжается изучение образцов, трудно выдвигать какие-то версии. В том числе невозможно понять, случилась трагедия случайно, или кто-то намеренно распылил этот опасный газ. Время покажет, — резюмировал член уголовного департамента Инсбрука Кристоф Кирхмайр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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