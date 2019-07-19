12-летняя девочка-калькулятор в секунду решает математические задачи за игрой на пианино

Живет в Махачкале маленький гений с "соображалкой" сверхскоростного счетовода и талантами на все вкусы. В самой длинной математической эстафете для девочек за 20 с небольшим минут маленькая решила на скорость 2 тысячи примеров и стала мировым рекордсменом! Способная и к музыке, играючи, не отрывая пальчиков от клавиш, может даже на слух ловить задачки и щелкать их как орешки:

Девочка-калькулятор решает уравнения за игрой на пианино.

Завидные успехи были в живописи, верховой езде, гимнастике, танцах, балете. Отличница еще! Фото девчушки висит на доске почета в холле школы. Верно сказано: талантливый человек - талантлив во всем! Зовут "уникума" Камилла Алиева. И ей всего 12 лет.

В секунду умножать, делить и складывать школьница научилась в центре ментальной арифметики, где ученикам помогают включать мозг на максимум. Кажется странным, но детей учат дружить с цифрами на старых-добрых счетах, кои были у каждого бухгалтера с 20 лет назад, а потом все расчеты проводить уже на воображаемых костях в голове.

Можно заметить, как это делает Камилла и, внимание, одновременно с этим умудряется блестяще проговорить скороговорку! Фантастика, что еще скажешь:

Вундеркинд из Дагестана умножает в уме на скорость, проговаривая скороговорку.

Но бухгалтером Камилла быть не хочет. Говорит, лучше в медицину вклад внесет и разработает какое-нибудь лекарство.

- Почему я влюблена цифры? А вы знаете, почему Пифагор использовал для своих экспериментов инструмент монохорд, который сам изобрёл? Изменяя соотношения двух звучащих струн, Пифагор пришёл к основополагающему выводу для всей истории музыки - пропорция имеет прямое отношение к звучанию, и качество звучания выражается числом. Ещё одно открытие - это идея разделения созвучий на консонансы и диссонансы. С математических позиций консонансы выражаются более простым отношением чисел: чистая октава - 1/2,чистая квинта - 2/3, чистая кварта - 3/4, а диссонансы - более сложным числовым отношением: большая септима - 8/15, малая секунда -15/16. Случайности не случайны, вот вам и ответ на вопрос о моей любви к математике и музыке, - удивила юный гений-счетовод.