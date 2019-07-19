Пошел на «Стрелку» и вспомнил, что чеченец: родню уличного бойца из Твери ищет Кадыров

В аккаунтах в соцсетях, связанных с Чечней, появилось видеообращение Андрея Ефимова. В нем парень признается аудитории, что тоже чеченец и хочет приехать в республику. Позже выяснилось, что Андрей, он же Ибрагим, известный уличный боец, чьи бои набирают миллионы просмотров. Дело приняло настолько большой размах, что на помощь к парню подоспели представители Кадырова.

По признанию молодого человека, ажиотаж начался после документального фильма об Андрее, который подготовила площадка для уличных боев «Стрелка». Интерес организаторов к нему обусловлен тем, что поединки парня собирают много зрителей. Так, самый известный его бой «Ушу Мастер против военного борца и профика ММА» набрал 13 миллионов просмотров.

В интервью Андрей рассказал, что его усыновила русская женщина Наталья Криштопенко, а сам он из Чечни.

- В 16 лет меня тянуло на какие-то приключения. Можем с ребятам собраться драться толпа на толпу или один на один. Нам интересно было подраться, - объяснил свое увлечение уличными боями Андрей

Андрей Ефимов о внимании со стороны Чечни.

С этого ролика публика из Чечни засыпала бойца одобрительными комментариями о том, что он хорошо дерется и в нем виден «дух горца». Такие отклики стали для молодого человека поводом рассказать о себе лично.

- Я родился 19 января 1995 года. Каким-то образом оказался в Твери. Когда мне было восемь месяцев (прим.ред: позже выяснилось, что два месяца), меня усыновила мама. Я всю жизнь прожил с ней. В 7 классе она рассказала мне правду и назвала мое настоящее имя: Ибрагим Алимерзаев.

Согласно документам, о которых говорит сам Андрей, биологические родители отказались от него. Но сам молодой человек не верит в это.

В школьном возрасте он не придал значению своему происхождению, но ближе к 18 годам, когда его стало тянуть в драки, Андрея стало волновать проблема. На видео молодой человек признался, что ему сейчас трудно заниматься вопросом из-за занятости. Но его проблемой заинтересовались администраторы чеченских пабликов, и к нему подтянулось ещё больше людей.

В следующем ролике Андрей документально подтвердил свои слова: он показал копию заявления об усыновлении. Старые сомнения сменили новые претензии, и Андрея обвинили в том, что он зазнался.

Андрей Ефимов рассказывает историю о недомолвке с подписчиком.

- Очень сложно со всеми разговаривать. Мне вчера с утра звонили и звонили. Я со всеми общался, потому что каждый хочет помочь. Знаете, я сижу как колл-центре: постоянно на телефоне. И с каждым пообщаешься — энергии иссякнет. Приятно, конечно, но в тоже время тяжело.

Последними, кто мог помочь Андрею отыскать родню, стали влиятельные люди из Чечни. Молодой человек встретился с представителем Рамзана Кадырова в Тверской области Хасаном Тарамовом и членами чеченской общины.

- У нас была встреча. Я собрал молодых ребят, чтобы они с ним познакомились, и совет старейшин. Я сказал, что он может свободно приезжать в Чечню, его будут ждать. В республике активно ищут родственников, но пока что ничего. Мне каждый день звонят из Чечни, уверен, что скоро найдут, - сказал нам Хасан Тарамов.

Сейчас же Андрей планирует поездку в Чечню, чтобы «увидеть горы». Найдут ли родственников бойца - пока что не известно. Однако в республике активно занимаются этим. Как только кого-нибудь отыщут, для знакомства привезут Андрея и его маму.