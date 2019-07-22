2019-07-22T14:24:02+03:00
Происшествия

Начальник МВД Чечни нарушил правила и погиб

Тамерлан Мусаев попал в аварию, возвращаясь после вручения диплома в академии МВД [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Тамерлан Мусаев (слева) только что закончил Академию управления МВД РоссииТамерлан Мусаев (слева) только что закончил Академию управления МВД России
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Высокопоставленный полицейский из Чечни погиб в аварии, нарушив правила дорожного движения — такой неутешительный вывод сделали сотрудники УГИБДД Ростовской Области, после осмотра места аварии. Стало известно, что Тамерлан Мусаев возвращался после торжественного вручения диплома в Академии управления МВД РФ.

— На данный момент мы можем лишь подтвердить информацию о гибели начальника отдела МВД по Шалинскому району Чеченской Республики. К сожалению, Тамерлан Мусаев действительно погиб в аварии, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД Чечни.

Темирлан Мусаев метил в генералы Фото: Социальные сети

Темирлан Мусаев метил в генералыФото: Социальные сети

По предварительным данным, возвращавшийся на любимом Mercedes Мусаев нарушил правила дорожного движения — не выдержал дистанцию с попутным грузовиком «КамАЗ».

— Машины столкнулись, после чего Mercedes вылетел в кювет, перевернулся и загорелся. Водитель 1982 года рождения погиб в автомобиле, — рассказали «КП» в УГИБДД Ростовской области.

Кроме того, выяснилось, что высокопоставленный полицейский мог скоро пойти на повышение — в этом году Тамерлан окончил Академию управления МВД России. На последнем видео, записанном при жизни мужчины, радуется успеху вместе с коллегами-сокурсниками.

Погибший полицейский Мусаев возвращался после получения диплома Академии МВД.

— Сегодня мы получаем дипломы об окончании высшего учебного заведения МВД России, — говорит один из сокурсников погибшего на видео. — Мы все достойно проявили себя за период обучения. Я вам скажу, что мои коллеги, которые стоят сейчас рядом — это будущие генералы полиции! Показали себя так хорошо, что только о них сейчас и говорят! Ахмат — сила!

ИСТОЧНИК KP.RU

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