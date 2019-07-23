Кто и как защищает ставропольских подростков от интернет-террористов

По данным Национального антитеррористического комитета России, в мире сегодня насчитывается более 5000 интернет-ресурсов, распространяющих информацию террористической направленности. Распознать опасные сайты, главная аудитория которых, как правило, - молодежь и подростки, сложно. Современные интернет-террористы становятся все более изощренными в своих манипуляциях и все более технологичными. Как противостоять угрозе?

«Мир несправедлив, но рай на земле возможен» ...

Благородный и мужественный юноша нежно держит за руку хрупкую красавицу. Они улыбаются, их взоры устремлены вдаль - туда, где на залитой солнцем лужайке смеются счастливые розовощекие карапузы, резвятся очаровательные щенки, щебечут, перелетая с ветки на ветку, птички... Рай на земле возможен, - «обещает» пара с картинки. А с другой - на вас смотрят те, кто якобы этот рай создают: брутальные бородачи с белоснежными улыбками, автоматами наперевес и маленькими пушистыми котятами в руках...

- Сайты, на которых злоумышленники ведут свою пропаганду, как правило, не содержат прямых призывов к насилию, - объясняют в антитеррористической комиссии Ставропольского края. - Вербовщики в интернете - это умелые манипуляторы, владеющие всеми современными методиками одурачивания и вовлечения в свои сети, а также техниками поиска и отбора своих потенциальных жертв.

Видят, к примеру, они в сети страничку 17-летней девушки, статус и аватар которой, картинки и цитаты, которые она постит, буквально кричат о ее одиночестве, нехватке любви, тщетных попытках найти свою вторую половинку, о том, что парни вокруг все сплошь никчемные - на них нельзя опереться, им нельзя доверять и так далее... И ее начинают обрабатывать - да, мол, все так, но парни достойные есть, и любовь есть, и мы даже знаем, где...

Другая категория, тоже настоящая находка для вербовщиков, - молодые люди, пребывающие в унынии или, наоборот, негодующие из-за царящей в мире несправедливости, из-за творящегося вокруг беззакония, беспредела (властей, силовиков)... Для них виртуальные террористы заготовили картинки иного рода. Например, такую: люди в форме пытаются урезонить разбушевавшегося демонстранта. Фото сопровождает соответствующий текст о том, что на самом деле нет никакой гласности, невозможно свободно выражать свое мнение, за это схватят - и в кутузку.

А бывает, что сайты экстремистов и террористов вообще маскируют под интернет-магазины, в которых они продают модную одежду, аксессуары, украшенные определенной символикой. И уже после того как юноша или девушка (а чаще всего именно молодежь становится жертвой интернет-террористов) клюнули на приманку, начинается уже более глубокая обработка.

Быстро, дешево и анонимно

В прошлом году российским правоохранителям удалось пресечь распространение противоправной информации, в том числе связанной с деятельностью международных террористических организаций, на более чем 64 тыс. интернет-ресурсах. Такую внушительную цифру назвал председатель Национального антитеррористического комитета, глава ФСБ Александр Бортников, выступая на совместном заседании НАК и ФОШ (Федеральный оперативный штаб. - Ред.) в декабре 2018 года.

По его словам, сделать это удалось во многом благодаря широкому внедрению автоматизированных систем мониторинга средств массовых коммуникаций, а также другим мерам, предпринятым в рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ.

Как защититься от террористов? Ответы ищите на сайте антитеррористической комиссии Ставрополья.

- Интернет - идеальное, по сути, место для террористов. Доступ к нему свободный, связь недорогая, аудитория огромная, а цензуры, контроля мало или нет вообще. А главное - вести свою бурную деятельность в виртуальном пространстве преступники могут абсолютно анонимно, - объясняют в АТК Ставрополья. - В интернете террористы не только вербуют новых сторонников, но и пытаются влиять на общественное мнение, собирать нужные им сведения и деньги на теракты, координировать свои действия по их организации.

Борцы-добровольцы

Защитой информационного пространства от террористических угроз сегодня занимаются вместе ФСБ, МВД, Роскомнадзор, органы прокуратуры и государственной власти. А помогают им в этом энтузиасты-добровольцы.

- Я живу на востоке Ставрополья, - рассказывает Дмитрий, руководитель общественной организации, занимающейся поиском экстремистских интернет-ресурсов, - здесь родился, вырос, здесь живет моя семья, дети. И я хочу, чтобы они чувствовали себя в безопасности.

В организации, которой руководит Дмитрий, всего несколько человек, но результаты, которых им уже удалось добиться, впечатляют. Всего за полгода Дмитрий и его команда обнаружили порядка 300 сайтов экстремистской направленности. Кстати, и всех своих соратников Дмитрий тоже нашел в интернете. Кто-то занимался в сети поиском пропавших людей, кто-то - пытался помочь правоохранителям в розыске преступников.

- Бывает, что кто-то сам выходит на меня, предлагает услуги, но часто, к сожалению, это люди, которые, мягко говоря, не очень хорошо знают законодательство, вообще плохо понимают, что к чему, что является экстремистским, а что нет.

Дмитрий и его команда тесно сотрудничают с коллегами-общественниками, которые занимаются профилактикой терроризма и экстремизма в социальных сетях, из соседних регионов, активное сотрудничество налажено с коллегами из Ростова-на-Дону, Астрахани. - Конечно, мы работаем в тесной связке с правоохранительными органами, - говорит Дмитрий.

- Наша задача - найти в интернете ресурсы, которые занимаются распространением опасных сведений. Как мы это делаем? Есть определенный алгоритм, который позволяет нам достаточно эффективно выполнять необходимую работу. Отслеживаем в целом в интернете, и отдельно социальные сети — мониторим аудиозаписи, картинки. Надо понимать, что даже размещение маленькой плашечки в углу картинки - символики ИГИЛ (запрещенная в России организации. - Ред.) может послужить поводом для наступления административной либо уголовной ответственности. Мы находим сайты, а затем эту информацию передаем официальным структурам, а они уже принимают соответствующие меры.

Причем, как объясняет Дмитрий, речь идет отнюдь не только об ограничении доступа или пресечении деятельности тех или иных ресурсов, но и о задержании сотрудниками правоохранительных органов тех, кто за ними стоит.

Молодежь - против!

На Ставрополье большую работу по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи, в том числе в интернете, ведет и сама молодежь, а точнее, ее самые активные, целеустремленные и неравнодушные представители, объединенные в краевую общественную организацию Российского союза молодежи (РСМ).

- Противодействие терроризму и профилактика экстремизма в молодежной среде - одно из приоритетных направлений в нашей работе, - рассказывает Илья Юрчишин, первый секретарь Ставропольской краевой общественной организации "Российский союз молодежи", заместитель министра физической культуры и спорта Ставропольского края. - Мы активно взаимодействуем с органами государственной власти - правительством, министерствами образования и культуры края, органами местного самоуправления, правоохранителями, представителями судебной системы и различными образовательными организациями.

Под эгидой «Союза молодежи Ставрополья» в крае прошел информационно-просветительский диалог «Экстремизм - не наша тема!», в котором приняли участие как школьники и студенты, так и уже работающие молодые люди. А в качестве экспертов были приглашены сотрудники полиции, прокуратуры, Следственного комитета, Ставропольского краевого суда, а также ветераны органов госбезопасности. Юношам и девушкам объяснили, что такое экстремизм, рассказали о крайней форме его проявления - терроризме.

- Молодые люди должны знать, какие опасности могут подстерегать их на безграничных просторах интернета, уметь распознавать вербовщиков и защищаться от них, чтобы не попасть в расставленные ими ловушки, - поясняет руководитель СМС. - Более того, ребят научили самостоятельно выявлять экстремистские группы и сообщества в социальных сетях и объяснили, что потом следует делать с такого рода информацией.

Формат профилактических мероприятий, которые проводит «Союз молодежи Ставрополья», самый разный. Это и интересные акции, и круглые столы, и семинары, знания на которых можно получить из уст настоящих профи. Но, пожалуй, одним из самых масштабных и, без преувеличения, уникальных региональных проектов в области противодействия идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде для старшеклассников края является Школа актива учащейся молодежи Ставрополья «Достижения».

Школа актива "Достижения".

В этом году Школа пройдет уже в восьмой раз и соберет свыше 500 участников более чем из 480 общеобразовательных организаций всех муниципальных районов и городских округов края.

- Главная задача, которая стоит перед Школой актива, - создание условий для максимального включения учащейся молодежи Ставрополья в проекты и программы Российского союза молодежи и Российского движения школьников — говорит Илья Юрчишин. - Школа актива «Достижения» проходит в три потока. В ее программе - обучающие, культурно-массовые, ценностно-ориентированные мероприятия, семинары, круглые столы, заседания дискуссионных клубов, деловые игры, «кейсы».

Краевая Школа актива «Достижения» является единой образовательной площадкой для лидеров всех общеобразовательных организаций основного общего образования Ставропольского края. Молодые люди получают много полезных знаний и навыков по таким направлениям, как личностный рост, развитие лидерского потенциала, организация массовых мероприятий, социальное проектирование.

Участников Школы ждет встреча с руководителями органов исполнительной власти края, лидерами Российского союза молодежи и Российского движения школьников, общественно-политическими деятелями федерального и краевого уровня.

- Отдельно нужно сказать о таком важном направлении работы Союза молодежи Ставрополья в области противодействия идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, как поддержка и реализация проектов социально-патриотической акции «Время Героев», - говорит Илья Юрчишин. - Эта акция поддержана губернатором и правительством Ставропольского края. Она проводится в городах и районах края как праздник мира, мужества и как память о павших на полях военных сражений. Ее цель - воспитание юных ставропольцев истинными патриотами, которые знают, помнят и ценят свою историю, чтут и хранят традиции и обычаи.

Но мы не только занимаемся воспитанием,но и помогаем ребятам из различных «групп риска», кто уже оступился, сделал неверный шаг, вернуться на правильный путь. С ребятами работают специалисты, которые помогают им успешно адаптироваться, влиться в нормальную и даже активную социальную жизнь, помогают определиться с жизненными приоритетами, учат, как справляться с трудностями, как правильно ставить цели и как их достигать.

По словам главы Союза молодежи Ставрополья, активная работа по профилактике идеологии экстремизма и терроризма отражена и в деятельности Детского общественного совета при министерстве образования Ставропольского края. Куратором совета выступает "Союз молодежи Ставрополья". Регулярно заседания Детского совета посвящаются данной тематике, в качестве эксперта выступают представители антитеррористической комиссии края. Кроме того, в рамках противодействия идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде для студенческой молодежи проходят выездные школы актива и профильные тематические лагерные смены.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А за репост накажут? - Да, ведь что такое репост? Это распространение информации, - поясняют в АТК Ставропольского края. - Стало быть, если информация носит преступный характер, за ее копирование и распространение предусмотрено реальное наказание.

Причем, как уточняют юристы, распространением информации считается и репост без собственного комментария.

НА ЗАМЕТКУ

Кому и куда сообщать, если вы обнаружили в интернете, в соцсетях опасный, на ваш взгляд, контент, информацию, которая, как вам кажется, носит экстремистский или террористический характер:

сайт антитеррористической комиссии Ставропольского края — atk26.ru;

сайт Общественного объединения правоохранительной направленности «ЩИТ» https://oopn26.site123.me/

Можно также позвонить по телефонам - 02; (8652) 26-63-26 (ГУВД СК); (8652) 94-04-40 (дежурная часть УФСБ по СК); (8652) 94-62-95 (телефон доверия УФСБ по СК).

СПРАВКА «КП»

За призывы в интернете - до 7 лет тюрьмы! УК РФ Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма наказываются штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, - наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

КСТАТИ

17 июля в Пятигорске прошла городская молодежная социально-профилактическая акция «Нет терроризму!», организованная МБУ «Центр реализации молодежных проектов и программ» Пятигорска, отделом по делам молодежи администрации Пятигорска при поддержке Пятигорской городской общественной организации «Союз молодежи Ставрополья».

Активисты РСМ - участники акции в Пятигорске

Активисты Российского союза молодежи вышли на центральные улицы столицы СКФО, чтобы рассказать прохожим, местным жителям и отдыхающим, о всеобщей беде человечества - о терроризме, и вспомнить о самых крупных террористических актах.

Ребята объяснили, почему активная гражданская позиция — это их осознанный выбор, почему необходимо быть бдительным, и как можно простым жителям помочь в формировании толерантности и профилактике межнациональных конфликтов. Активисты распространили памятные календари с информацией о действиях при угрозе совершения террористического акта, правилах поведения при чрезвычайных ситуациях и телефонами для экстренного реагирования.

- Подобные профилактические мероприятия для молодежи важны и имеют социально значимый эффект. Мы ведем комплексную работу, и очень важно, чтобы люди понимали значимость личной вовлеченности в профилактику идеологии терроризма, - считает Марина Вильева, завотделом по делам молодежи администрации Пятигорска, руководитель программ "Союза молодежи Ставрополья".

ВАЖНО!

В столице СКФО появится памятник жертвам терроризма

В апреле на презентации молодежных патриотических инициатив «Внуки Победы. Сохраняя память», которая прошла в Пятигорске, члены Союза молодежи Ставрополья предложили установить в Пятигорске памятник «Жертвам терроризма». Инициативу пятигорской молодежи поддержали органы местного самоуправления, ветеранское сообщество, Молодежный парламент Республики Северная Осетия - Алания. Важность появления в Пятигорске такого памятника отметил на встрече актива РСМ СКФО и полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников Памятник планируют открыть в городе-курорте в сентябре 2020 года. Сейчас инициативная группа Союза молодежи занимается разработкой вариантов макета. Предполагается, что памятник установят на площадке выше мемориала «Огонь Вечной Славы». Средства на изготовление монумента будут привлечены из внебюджетных средств.