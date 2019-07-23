Эффект "Прямой линии" с Путиным: Госдума признала ополченцев Дагестана ветеранами
Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о ветеранском статусе для ополченцев Дагестана, участвовавших в кровавой спецоперации против боевиков из банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в 1999-м. В составе отрядов самообороны республики в августе-сентябре того года местные дали отпор вторгшимся боевикам. При статусе ветеранов жители Дагестана теперь будут получать те же социальные меры, какие государство предоставляет военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях на территории России.
Признания ополченцы попросили сами во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным.
Владимир Путин - о статусе ополченцев.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз
Автором закона выступил председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Умахан Умаханов. В Москве он также представляет Дагестан. Как отмечают в Госдуме, Умаханов лично рассказывал, как за свободу республики в 1999 году боролся даже женский отряд ополчения, ставший тогда первым со времен Великой Отечественной войны.
- Создана комиссия из числа глав районов, сел, командиров ополчения, которая работает и проверяет все, в том числе и списки. Будем работать, чтобы все было максимально объективно и честно, - говорит Умахан Умаханов.
Уточняется, что в перечень лиц, наделенных статусом ветеранов боевых действий, войдут те, кто воевал "в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан".
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ИСТОЧНИК KP.RU