Эффект "Прямой линии" с Путиным: Госдума признала ополченцев Дагестана ветеранами

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон о ветеранском статусе для ополченцев Дагестана, участвовавших в кровавой спецоперации против боевиков из банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в 1999-м. В составе отрядов самообороны республики в августе-сентябре того года местные дали отпор вторгшимся боевикам. При статусе ветеранов жители Дагестана теперь будут получать те же социальные меры, какие государство предоставляет военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях на территории России.

Признания ополченцы попросили сами во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/715727" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о статусе ополченцев.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

Автором закона выступил председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Умахан Умаханов. В Москве он также представляет Дагестан. Как отмечают в Госдуме, Умаханов лично рассказывал, как за свободу республики в 1999 году боролся даже женский отряд ополчения, ставший тогда первым со времен Великой Отечественной войны.

- Создана комиссия из числа глав районов, сел, командиров ополчения, которая работает и проверяет все, в том числе и списки. Будем работать, чтобы все было максимально объективно и честно, - говорит Умахан Умаханов.

Уточняется, что в перечень лиц, наделенных статусом ветеранов боевых действий, войдут те, кто воевал "в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Путин поручил приравнять ополченцев Ботлиха к участникам боевых действий

Президент России признался, что на всю жизнь запомнил свой визит в Дагестан в конце XX века (подробнее)