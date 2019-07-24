Танцуют все! Звезда кавказского танца в 71 год дает фору молодым

В Северной Осетии преподает и блестяще двигается самый пожилой учитель национальных танцев Нодар Плиев. Родилась звезда еще в 1948 году! Заслуженный артист России с юности живет танцем и покорял зрителя как знаменитость ансамблей "Алан", "Лезгинка", "Симд", грузинского коллектива Сухишвили и Рамишвили.

Талантливого нестареющего танцора, договариваясь за несколько недель, постоянно зовут выступить на банкетах Фото: личная страница героя публикации в соцсети

За плечами даже служба послом Абхазии в Южной Осетии и актерство в конном театре. Взгляните, как сейчас в 71 год двигается Плиев. Сказано: горный воздух и активные будни! Если б не седина, и не угадаешь, что ловкач давно уже на пенсии. Показываем фрагмент с урока в его студии, куда очереди выстраиваются, чтобы детей записать:

Самый пожилой учитель национальных танцев в Осетии блестяще исполняет "Симду".

Не поверите, но самородок заметил на площади и пригласил к себе в ансамбль заслуженный артист Грузинской ССР Хазби Гаглоев. Нодар Плиев тогда учился на историка, но сердце подсказало: судьба тебе стать выдающимся танцором. Потом его заманили в еще более знаменитый коллектив, где 19 лет Плиев был звездой.

- Начал свою профессиональную работу 10 сентября 1970 года в Цхинвале в ансамбле "Симд". С Моисеевым "тусовался" еще, в знаменитом коллективе Грузии 16 лет провел. Весь мир мне показали: везде был, только в Арктике и в Антарктиде не был, - рассказал корреспонденту "КП-Северный Кавказ" народный артист Северной и Южной Осетии, хореограф Нодар Плиев. - В Китае стоя тысячи человек аплодировали. Если бы вновь пришлось выбирать профессию, я всё равно стал бы танцором.

71-летний танцор Плиев показывает класс на свадьбе.

Секретов молодости и успеха Плиев не выдумывает. Все гениальное - просто. Говорит: "Занимайтесь спортом, здорово питайтесь, не имейте пагубных привычек и радуйтесь жизни!"

- Я с большим удовольствием танцую везде - на свадьбе, в Кремлевском дворце, в залах России, Франции, в Пекине и Токио - мне все равно. Людям нравится. И я это делаю! - сказал еще выдающийся танцор.

В школу танцев принимают деток от 5 лет. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Приемника себе Нодар Плиев пока не нашел. Считает, что истинно талантливым можно только родиться, а так случается нечасто. Но при этом Плиев уверяет, что в одном только Беслане куча детишек очень радуют его своим мастерством и усердием, посещая уроки танца.