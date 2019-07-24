В шесть раз дороже Бузовой: дагестанский блогер покорил Instagram

Известная британская компания Hopper, разрабатывающая инструменты для продвижения аккаунтов в Instagram, опубликовала рейтинг блогеров с самой большой стоимостью рекламы. Рядом с такими медийными гигантами, как Криштиану Роналду и Ким Кардашьян, стоит дагестанский блогер Мурад Османов, более известный под никнеймом Murad Osmann. Молодой человек — единственный россиянин, который попал в список.

Османов прославился благодаря серии фотографии #followmeto, или #следуйзамной. В качестве фотографа выступает сам мужчина, а в роли модели — его супруга Наташа.

- Началось всё в Барселоне во время нашего первого совместного путешествия. Мы были очень молоды, очень влюблены и совершенно беззаботны. Гуляли по солнечным улочкам, болтали, смеялись и, конечно, фотографировались. В какой-то момент Наташа отвернулась, и Мурад неожиданно поймал «тот самый» кадр, - сказано на сайте блогеров.

Как признается пара, они работали со множеством известных фирм. В рамках Art Basel и на Таймс-сквер блогеры проводили фотовыставки. Также они сотрудничали с Google, Macy's и Samsung и делали специальные проекты для National Geographic и NBC Channel. Кроме этого, пара успела выпустить две книги.

- Из каждой страны мы привозили друзьям «открытку»: девушка тянет за руку молодого человека, показывая ему самые красивые места на Земле. Это стало традицией.

У супругов есть три аккаунта в Instagram с суммарной аудиторией 5,6 миллионов подписчиков. Помимо блогинга, Наташа занимается разработкой собственной линии одежды, а Мурад владеет продюсерской компанией Hype Production.

Супруги Османовы в образе горских всадниковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По оценке компании, реклама на профиле пары с четырьмя миллионами подписчиков стоит 33 тысячи долларов, или два миллиона рублей за одну публикацию. Это, конечно, гораздо меньше, чем у лидера рейтинга Кайли Дженнер, у которой реклама стоит 1,26 миллионов долларов. Однако, согласно данным «Комсомольской правды», стоимость рекламы у дагестанца в шесть раз больше, чем Ольги Бузовой, два с половиной раза - чем у Дмитрия Нагиева, и в два раза - чем у Ксении Собчак. Только у журналистки ценник за рекламу достигает отметки в один миллион рублей.

Однако утверждать, что чета Османовых — самые дорогие блогеры России, нельзя. Есть один человек в отечественном шоу-бизнесе, который получает за одну рекламную публикацию больше четырех миллионов рублей. Имя его — Сергей Шнуров.

Почему Hopper не учел эпатажного рок-музыканта, но включил фотографа-путешественника и европейских знаменитостей — не известно.