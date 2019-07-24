Семья футболиста из "Локомотива" попала в реанимацию после ДТП на Ставрополье

Воспитанник Академии "Локомотива" 14-летний Даниил Секач вместе с отцом, тренером ростовского футбольного клуба "Арсенал-2005" Дмитрем Секач, мамой, сестрой и другом семьи попал в страшное ДТП в Ставропольском крае.

Авария произошла 19 июля на трассе у Кисловодска, когда в машину, где они находились, влетел "BMW". Все получили серьезные травмы и были госпитализировали в реанимацию. Иномарка выскочила на встречку. И сейчас полицейские выясняют подробности ЧП.

- В настоящий момент состояние родителей Даниила улучшилось, но они остаются в стационаре и им предстоит длительное лечение, - уточняют в "Локомотиве". - Яна переведена из Кисловодской больницы в краевую детскую больницу, где ставропольские врачи борются за ее жизнь. У всех пострадавших множественные переломы, разрывы внутренних органов и многочисленные повреждения.

У самого Даниила в аварии пострадал лицевой отдел черепа, и сейчас за его состоянием наблюдает столичные медики в Москве. Спортсмена готовят к операции.