«Он исчез при очень странных обстоятельствах»: невеста пропавшего мужчины в Ставрополе просит помощи в поисках

13 июля Святослав Новиков вместе с коллегой покинул рабочее место около 15:00 для встречи с общим знакомым. По словам невесты Новикова Виктории, таксист рассказал, что привез на улицу Герцена в это время двоих пассажиров.

Предполагалась встреча с третьим товарищем, но он почему-то не приехал. А на месте Святослав разминулся и с коллегой, с которым туда отправился. Он рассказал Виктории, что пошел в магазин, а по возвращении Святослава не обнаружил. Мужчина какое-то время поискал пропавшего и решил уехать спустя полтора часа на такси один.

Людей, с которыми Святослав встречался в день исчезновения Виктория не знает, с ее слов, парень с ними просто общался, но закадычными друзьями они не были.

«Куда дели моего мужа, я без понятия» - говорит Виктория, называя обстоятельства пропажи «странными». Ведь раньше Святослав никогда не пропадал даже на день. «Если выключался телефон, он его мог у прохожего одолжить и позвонить, сказать, что у него все хорошо и он скоро будет дома» - добавляет девушка.

В последний раз будущие супруги связывались по телефону в 15:39, Виктория спрашивала, как долго он еще будет с друзьями, Святослав обещал быть через полчаса. Но с 16:00 больше ни с кем не выходил на связь. В полицию заявление было написано 17 числа.

На вид молодому человеку 29 лет, он высокого роста, с темными волосами, татуировкой в виде славянского солнца на руке. В день исчезновения был одет в синие шорты и футболку, красную кепку и шлепки.

Близкие Святослава просят сообщать информацию о его местонахождении по телефонам:

89881151055 (сестра Наталья), 89280099045 (невеста Виктория).