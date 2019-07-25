Ружье в чехле от гитары, гранаты - по карманам: как студенты устроили джихад в храме Грозного

Следственный комитет России по СКФО закончил расследовать уголовное дело о нападении на православный храм в Чечне 19 мая 2018 года. Сотрудникам ведомства удалось установить, что четверо нападавших не были причастны к ИГ* и действовали самостоятельно. Чтобы восстановить полную картину произошедшего, следователям пришлось провести 200 допросов и сотню экспертиз, передает "Ъ".

По материалам следствия, перелом в понимании ислама у четверых студентов-медиков - Ахмеда Цечоева, Микаила Элисултанова и братьев-близнецов Амира и Али Юнусовых — произошел на втором курсе. Тогда они начали создавать беседы в WhatsApp с заголовками на арабском языке. В тайных чатах студенты обсуждали проповеди исламистов и боевые действия в Сирии. Все молодые люди считали нужным устроить «джихад» - священную войну против неверных.

Тайные переписки переросли в закрытые встречи, на которых нападавшие начали задумываться о переходе от слов к действиям. С марта 2018 года четверка студентов помышляла напасть на полицейских или людей другого вероисповедания. Причем террористы хотели отомстить обычным сотрудникам МВД за участие военной полиции в сирийских столкновениях.

Молодые люди выбрали своей целью единственный православный храм Михаила Архангела в Грозном. Чтобы учесть все трудности, с которыми они столкнутся при нападении, студенты решили осмотреться. На входе медики увидели двух полицейских, во дворе никого больше не было. Тогда они решили, что смогут справиться с охраной и сжечь храм вместе с прихожанами. Однако злоумышленники не заметили вагончик, в котором были остальные охранники. Именно они помешают им довести дело.

Храм Михаила Архангела в ГрозномФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из оружия у студентов были ножи, пейнтбольные гранаты, «коктейли Молотова» и двустволка одного из нападавших. Ей, как выяснили следователи, должны были перестрелять бродячих собак. Ружье и зажигательные бутылки несли в чехле от гитары, а ножи с гранами — в карманах.

19 мая было день рождение одного из членов банды - Микаила Элисултанова. Молодые люди собрались, чтобы поздравить его, а затем потребовали всех принять присягу. Поклялись не отступить все, кроме пятого студента Тамерлана Бакаева. Впоследствии его поймают и осудят по 205 статье УК РФ, приговорив к штрафу.

В три часа молодые люди приехали к храму и убили первого охранника сержанта Кайрата Рахметова. Как установило следствие, ваххабиты напали на него толпой, изрезав потом ножами. Забрав пистолет у погибшего, они подстрелили второго полицейского Владимира Горскова и тоже добили ножами.

Услышав крики, прихожане заперлись в храме. Группа нападавших простреливала двери и так смогла ранить одного из посетителей. Следующей жертвой стал местный житель Артур Вшивков, который носил военную куртку. На теле парня мужчины нашли 50 ножевых ран. Нападавшие сломали об него нож.

Затем из вагончика выбежали остальные охранники, которые устранили нападавших. В ходе перестрелки были ранены ещё двое полицейских.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/652021" frameborder="0"></iframe> Видео с места нападения на церковь в Грозном.

Расследовать уголовное дело приехали сотрудники СКР по СКФО. Им пришлось провести около 200 допросов однокурсников и других близких людей. Особую проверку устроили в колледже, где учились нападавшие.

В итоге Следственный комитет открыл с десяток уголовных статей, но их пришлось закрыть, потому что сами подозреваемые убиты. Молодые люди не причастны к запрещенной в России террористической организации ИГ, заявляет полковник Овчаренко. Их нападение было спонтанным.

Полицейских, убитых и отразивших атаку на храм, наградили орденами Мужества. Некоторые из них продолжают работать в Чечне. После трагедии охрану собора Михаила Архангела усилили, теперь там есть военная техника.

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