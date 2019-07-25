Нурмагомедов: «Я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что начинает ненавидеть спорт. Легендарного бойца шокировала трагическая смерть боксёра Максима Дадашева. Этнический лезгин Дадашев проиграл свой последний поединок пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу.

— Все временно, слава, деньги, титулы. Вся наша жизнь. Смерть Максима ещё раз доказывает, что есть вещи куда важнее. Каждый раз когда я вижу или слышу такие новости я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем. Стоит задуматься. Творите добро и пусть Всевышний вознаградит нас за наши дела и поступки в следующей жизни, и простит нам наши грехи, — написал Нурмагомедов в Instagram.

"Я остановлю бой! Пожалуйста! Пожалуйста!": Тренер умолял Максима Дадашева остановить бой.Источник: www.instagram.com/p/B0Q8X_SAwBf/

Напомним, что первое поражение непобедимого боксёра стало последним — гордый горец слишком долго держался. Бой остановил его секундант, увидевший, что спортсмен находится в крайне тяжёлом состоянии. После этого Дадашева с отёком мозга госпитализировали. Врачи сделали всё возможное, но спасти боксёра было выше их сил — спустя три дня он скончался, не приходя в себя.

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